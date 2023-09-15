Чета из Ангарска отметила «благодатную свадьбу»
В Иркутской области поздравления с 70-й годовщиной со дня бракосочетания приняли супруги Виноградовы. Юрия Фёдоровича и Веру Николаевну сосватали отцы. Уже через неделю после знакомства они поженились, молодой офицер и супруга сразу после свадьбы уехали в Красноярский край к месту прохождения службы Юрия Фёдоровича.
В Ангарск семья переехала в 1960 году. Юрий Фёдорович до пенсии работал на АЭХК. Вера Николаевна преподавала труды в школах №33 и №25. Супруги воспитали двоих детей, пятерых внуков и восьмерых правнуков.
Этот год для семьи Виноградовых – юбилейный втройне. В марте Вера Николаевна отметила 90-летие. А Юрий Федорович принимал поздравления с 95-летием 2 сентября. Несмотря на солидный возраст супруги до сих пор ведут хозяйство самостоятельно. Всего три года назад продали дачу.
Как сообщает пресс-служба администрации Ангарска, в честь благодатной свадьбы Юрий Фёдорович и Вера Николаевна расписались в книге юбиляров. Работники ангарского отдела ЗАГС вручили паре новое свидетельство о заключении брака и пригласили через пять лет отметить уже коронную свадьбу.
В Иркутской области супруги отпраздновали 70-летие семьи
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