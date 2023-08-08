Он состоится на берегу озера Ножий
Первый турнир, посвящённый памяти потомственного животновода, Героя труда Российской Федерации Далая Гунгаева, пройдёт на его родной земле, на берегу степного озера Ножий в Агинском Бурятском округе. Турнир 13 августа соберёт спортсменов, работающих в сельском хозяйстве, занимающихся борьбой по национальным правилам.
- Далай Гынинович свою жизнь посвятил развитию животноводства, был честным тружеником, мудрым наставником. Прошёл путь от рядового чабана до Героя труда РФ, депутата Законодательного собрания. В молодые годы увлекался борьбой, всегда был преданным болельщиком и зрителем многих соревнований по вольной борьбе и «Бухэ барилдаан» в Агинском округе и за пределами. В 2023 году в память о нашем славном земляке учреждён именной турнир по национальной борьбе «Бухэ барилдаан», в котором принимают участие спортсмены – труженики сельского хозяйства, - заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.
Как сообщили в пресс-службе администрации АБО, Далай Гынинович Гунгаев стал первым овцеводом – Героем труда Российской Федерации в Забайкалье. В сентябре 2018 года потомственный чабан избран депутатом законодательного собрания Забайкальского края. В октябре 2022 года его не стало. На аллее героев окружной столицы установлен его бюст.
Возрастное ограничение: 6+.
В Агинском округе проведут борцовский турнир памяти Героя труда
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