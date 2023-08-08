В Агинском округе проведут борцовский турнир памяти Героя труда

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он состоится на берегу озера Ножий



Первый турнир, посвящённый памяти потомственного животновода, Героя труда Российской Федерации Далая Гунгаева, пройдёт на его родной земле, на берегу степного озера Ножий в Агинском Бурятском округе. Турнир 13 августа соберёт спортсменов, работающих в сельском хозяйстве, занимающихся борьбой по национальным правилам.



- Далай Гынинович свою жизнь посвятил развитию животноводства, был честным тружеником, мудрым наставником. Прошёл путь от рядового чабана до Героя труда РФ, депутата Законодательного собрания. В молодые годы увлекался борьбой, всегда был преданным болельщиком и зрителем многих соревнований по вольной борьбе и «Бухэ барилдаан» в Агинском округе и за пределами. В 2023 году в память о нашем славном земляке учреждён именной турнир по национальной борьбе «Бухэ барилдаан», в котором принимают участие спортсмены – труженики сельского хозяйства, - заявил заместитель председателя правительства Забайкальского края, руководитель администрации Агинского Бурятского округа Буянто Батомункуев.



Как сообщили в пресс-службе администрации АБО, Далай Гынинович Гунгаев стал первым овцеводом – Героем труда Российской Федерации в Забайкалье. В сентябре 2018 года потомственный чабан избран депутатом законодательного собрания Забайкальского края. В октябре 2022 года его не стало. На аллее героев окружной столицы установлен его бюст.



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