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Бурятия примет фестиваль фильмов и телепрограмм

Бурятия примет фестиваль фильмов и телепрограмм
Общество,  Фото:pixabay.com
Уже объявлен приём заявок

Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм «Свидание с Россией в Бурятии» объявляет приём заявок. Мероприятие пройдёт с 6 по 7 октября в Улан-Удэ.

- Международный фестиваль туристических фильмов и телепрограмм «Свидание с Россией в Бурятии» - это единственный в России кинофестиваль-путешественник, рассказывающий зрителям о культурных, природных, исторических достопримечательностях нашей Родины. По мнению и зрителей и экспертов фестиваль стал своего рода туристическим брендом России и прочно укрепился на кинофестивальной карте страны, - сообщает пресс-служба министерства туризма РБ.

Организаторы объявляют приём заявок в конкурсную программу «Россия туристическая» по категориям: «Туристические фильмы и телепрограммы» (до 30 минут) и «Видеоролики» (до 10 минут). Принимаются видеоролики по номинациям: «Продвижение городов», «Продвижение регионов», «Туристические продукты», «Экологический туризм, заповедники России», «Туроператоры», «Культурные достопримечательности», «Гостиничные услуги», спецноминация 2023 года «Бурятия туристическая», «Великий чайный путь».

В программу войдут российские и зарубежные документальные и художественные фильмы. Будет представлена номинация «Кругосветка по России» (фильмы о полярных экспедициях, кругосветных гонках, морских, воздушных и пеших путешествиях). Также состоится деловая площадка фестиваля.

Заявки принимаются до 31 августа.

Возрастное ограничение: 16+.
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