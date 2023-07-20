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В Иркутской области некоторым беременным возместят расходы на проезд для скрининга

В Иркутской области некоторым беременным возместят расходы на проезд для скрининга
Общество,  Фото:pixabay.com
Это коснётся женщин из отдалённых населённых пунктов

Беременным женщинам из отдалённых населённых пунктов Иркутской области, нуждающимся в проведении скринингового ультразвукового исследования плода, могут возместить затраты на проезд до места исследования и обратно. Соответствующее постановление подписал председатель правительства региона Константин Зайцев.

Как сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения области Алексей Шелехов, компенсация расходов на проезд предусмотрена для женщин, стоящих на учёте по беременности в районных больницах города Бодайбо и посёлка Мама, а также в Нижнеудинской, Тайшетской, Чунской и Катангской районных больницах.

– Женщины, нуждающиеся в проведении скринингового ультразвукового исследования плода при сроке беременности 11 – 14 недель и 19 – 21 неделя в кабинетах антенатальной охраны плода, могут получить компенсацию проезда при направлении их, в зависимости от маршрутизации, в Иркутскую областную клиническую больницу, Братский перинатальный центр и Тулунскую городскую больницу, – пояснил Алексей Шелехов.

Для предоставления компенсации необходимо обратиться в министерство здравоохранения Иркутской области с заявлением в течение 90 календарных дней с даты прибытия к месту жительства после обследования. При этом предельная дата отправления к месту жительства, указанная в проездном документе, не должна превышать семи календарных дней с даты окончания проведения ультразвукового исследования в медицинской организации.

- Решение о предоставлении компенсации либо об отказе в предоставлении компенсации принимается министерством в течение 30 рабочих дней со дня обращения и предоставления полного пакета документов. Компенсация в течение 30 календарных дней со дня принятия министерством положительного решения, - сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Иркутская область беременные

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