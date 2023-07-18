Сотрудники отправятся на заготовку корма
В среду, 19 июля, уголок живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ будет закрыт для посещения. Всё потому, что сотрудники отправятся на сбор веточного корма.
- Ежегодно во вторую декаду июля сотрудники зоопарка выезжают на сбор веточного корма для наших питомцев. В дикой природе ветки осины и берёзы являются основным кормом для лосей и оленей, дополнительным – для косуль и зайцев, - пояснили в музее.
С 20 июля этнозоопарк будет работать в обычном режиме.
В Улан-Удэ на день закроется зоопарк в Этнографическом музее
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