В Улан-Удэ на день закроется зоопарк в Этнографическом музее

Сотрудники отправятся на заготовку корма



В среду, 19 июля, уголок живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ будет закрыт для посещения. Всё потому, что сотрудники отправятся на сбор веточного корма.



- Ежегодно во вторую декаду июля сотрудники зоопарка выезжают на сбор веточного корма для наших питомцев. В дикой природе ветки осины и берёзы являются основным кормом для лосей и оленей, дополнительным – для косуль и зайцев, - пояснили в музее.



С 20 июля этнозоопарк будет работать в обычном режиме.

