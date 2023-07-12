В Бурятии мастера соберутся на фестиваль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В республике проведут «Арт Бурятию»



С 28 июля по 3 августа в Бурятии пройдёт фестиваль мастеров «Арт Бурятия» в рамках туристического проекта «Дни туризма на Великом Шёлковом пути». Так с 28 по 30 июля состоится республиканский конкурс профессионального мастерства «Арт Бурятия» по кустовому принципу: Селенгинский район – 28 июля, Тарбагатайский район – 29 июля, Улан-Удэ – 30 июля.



- Кяхтинский район входит в Селенгинский куст, в связи с этим, кяхтинские мастера смогут принять участие в республиканском конкурсе профессионального мастерства «Арт Бурятия» в Селенгинском районе 28 июля, - сообщает пресс-служба администрации Кяхтинского района.



С 1 по 3 августа в Кабанском районе на базе Байкальского биосферного заповедника пройдут: семинар-мастерская «Арт-сувенир как образ территории: креативные индустрии в туризме» и фестиваль «Старо-монгольская письменность в туризме». Принять участие могут авторы, производители туристических сувениров, мастера декоративно-прикладного искусства и народно-художественных промыслов, мастера-умельцы, ремесленники.



Участники семинара будут создавать образы арт-сувениров и современный мерч, опираясь на силу культурно-исторических традиций и природного потенциала Байкальского региона как в городских условиях, так и на сельских территориях. Итогом станет линейка сувенирной продукции. Также в программе фестиваля будут пешие походы по маршрутам Байкальского заповедника, презентация блюд бурятской кухни, творческие вечера на берегу Байкала.



Возрастное ограничение: 16+.

