Забайкалье примет всероссийские соревнования по дартсу

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Всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» пройдут с 14 по 17 июля в Чите. Местом проведения станет дом культуры «Родина», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.- На очном этапе в краевой столице ожидается около 100 дартсменов из восьми регионов нашей страны. Ещё более 30 спортсменов из 18 регионов приняли участие в онлайн-отборе. За эти три дня пройдёт пять турниров, - рассказал руководитель федерации дартса Забайкальского края Денис Савин.15:00 - мандатная комиссия;17:00 - региональные соревнования «Кубок Быстры» (парный разряд «Счастливый жребий»).9:00 - открытие зала, разминка;10:00 - церемония торжественного открытия всероссийских соревнований «Забайкальские стрелы» и региональных соревнований «Кубок Быстры»;10:30 - всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы» (парный разряд);15:00 - всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы» (одиночный разряд).9:00 - открытие зала, разминка;9.30 - всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы» (большой раунд, набор очков, сектор 20);10:00 - всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы» (разряд «микст»);15:00 - региональные соревнования «Кубок Быстры» (одиночный разряд);17:00 - финалы.