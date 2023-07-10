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Забайкалье примет всероссийские соревнования по дартсу

Забайкалье примет всероссийские соревнования по дартсу
Общество,  Фото:pixabay.com
В Чите состоятся «Забайкальские стрелы»

Всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» пройдут с 14 по 17 июля в Чите. Местом проведения станет дом культуры «Родина», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

- На очном этапе в краевой столице ожидается около 100 дартсменов из восьми регионов нашей страны. Ещё более 30 спортсменов из 18 регионов приняли участие в онлайн-отборе. За эти три дня пройдёт пять турниров, - рассказал руководитель федерации дартса Забайкальского края Денис Савин.

Программа

14 июля
15:00 - мандатная комиссия;
17:00 - региональные соревнования «Кубок Быстры» (парный разряд «Счастливый жребий»).

15 июля
9:00 - открытие зала, разминка;
10:00 - церемония торжественного открытия всероссийских соревнований «Забайкальские стрелы» и региональных соревнований «Кубок Быстры»;
10:30 - всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы» (парный разряд);
15:00 - всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы» (одиночный разряд).

16 июля
9:00 - открытие зала, разминка;
9.30 - всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы» (большой раунд, набор очков, сектор 20);
10:00 - всероссийские соревнования «Забайкальские стрелы» (разряд «микст»);
15:00 - региональные соревнования «Кубок Быстры» (одиночный разряд);
17:00 - финалы.

Возрастное ограничение: 6+.

Забайкальский край всероссийские соревнования дартс спорт

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