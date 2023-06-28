На улицах в Улан-Удэ деревья угрожают людям



В столице Бурятии взялись на вырезку порослей и поднятие штамбов деревьев. Этим занимаются сотрудники МБУ «Городское лесничество». Работы проводятся для удобства улан-удэнцев, чтобы разросшиеся кусты не мешали проходу, пояснили в комитете городского хозяйства.



- Поднятие штамбов и вырезка порослей – не прихоть, а необходимость. В городских условиях насаждения могут представлять опасность для пешеходов и создавать помехи транспорту, – отметила директор МБУ Виктория Утесова.



Сейчас работа ведётся на магистральных улицах. Плановые работы продлятся весь сезон.

