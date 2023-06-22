22 июня

Популярное

С начала года Монголию посетили более 110 тысяч россиян

С начала года Монголию посетили более 110 тысяч россиян
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Это составляет почти половину от всех иностранных туристов

По состоянию на 20 июня Монголию в этом году посетили 223 680 туристов. Министерство окружающей среды и туризма страны поставило цель – принять 283 340 туристов с 1 января по указанный день. Согласно показателям, цель выполнена на 78,94%.

Если рассматривать количество туристов, посетивших Монголию с 1 января по 20 июня, по странам, то большинство из них составляют туристы из России, Китая, Южной Кореи, Казахстана и Японии. Из них 110 529 человек или 49,41% - граждане России. На втором месте Китай, откуда прибыли около 40 тыс. туристов (18,39%).

Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», правительство Монголии объявило 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии». В рамках этой инициативы поставлена цель принять один миллион или более туристов в этом году. 
туризм Монголия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии состоится хурал «Хамбын Обоо»
В Бурятии состоится хурал «Хамбын Обоо»
Общество, 22.06.2023
Его проведут в Иволгинском районе
В Туве перенесут центральный рынок Кызыла
В Туве перенесут центральный рынок Кызыла
Общество, 22.06.2023
Его переместят на окраину столицы
В районе Бурятии проведут мото- и автокроссы
В районе Бурятии проведут мото- и автокроссы
Общество, 22.06.2023
Они состоятся 1 и 2 июля в Нюках
С начала года Монголию посетили более 110 тысяч россиян
С начала года Монголию посетили более 110 тысяч россиян
Общество, 22.06.2023
Это составляет почти половину от всех иностранных туристов
«Чистая вода» доберётся до отдалённого района Бурятии
«Чистая вода» доберётся до отдалённого района Бурятии
Общество, 22.06.2023
В селе Закаменского района началась реконструкция сетей водоснабжения
В Иркутске временно закрыли музей-ледокол
В Иркутске временно закрыли музей-ледокол
Общество, 22.06.2023
На «Ангаре» проведут ремонт внутренних помещений
Образовательные учреждения Бурятии соревновались в спартакиаде
Образовательные учреждения Бурятии соревновались в спартакиаде
Общество, 22.06.2023
Победила команда Шимкинской школы-интерната
На курортах Бурятии открыты временные пункты полиции
На курортах Бурятии открыты временные пункты полиции
Общество, 22.06.2023
В республике стартовало профилактическое мероприятие «Курорт-2023»
Жителей Улан-Удэ возмутили «непотребства» за гаражами у домов
Жителей Улан-Удэ возмутили «непотребства» за гаражами у домов
Общество, 22.06.2023
Они заявили, что вынуждены наблюдать за этим из окон
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
В Улан-Удэ продлили запрет на посещение лесов
Общество, 22.06.2023
В городских лесах продолжает действовать особый противопожарный режим
Дзюдоистка из Бурятии стала призёром Летних Игр Паралимпийцев
Дзюдоистка из Бурятии стала призёром Летних Игр Паралимпийцев
Общество, 22.06.2023
Кристина Селиванова выиграла серебряную награду
В Иркутске впервые проходит Байкальский медицинский форум
В Иркутске впервые проходит Байкальский медицинский форум
Общество, 22.06.2023
13 секций охватят 30 направлений медицины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^