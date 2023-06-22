С начала года Монголию посетили более 110 тысяч россиян

Это составляет почти половину от всех иностранных туристов



По состоянию на 20 июня Монголию в этом году посетили 223 680 туристов. Министерство окружающей среды и туризма страны поставило цель – принять 283 340 туристов с 1 января по указанный день. Согласно показателям, цель выполнена на 78,94%.



Если рассматривать количество туристов, посетивших Монголию с 1 января по 20 июня, по странам, то большинство из них составляют туристы из России, Китая, Южной Кореи, Казахстана и Японии. Из них 110 529 человек или 49,41% - граждане России. На втором месте Китай, откуда прибыли около 40 тыс. туристов (18,39%).



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», правительство Монголии объявило 2023, 2024 и 2025 годы «Годами посещения Монголии». В рамках этой инициативы поставлена цель принять один миллион или более туристов в этом году.

