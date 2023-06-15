15 июня

14 июня

Популярное

В Агинском округе проведут чемпионат «hуур харбаан»

В Агинском округе проведут чемпионат «hуур харбаан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он состоится в дни чемпионата России в Агинском

Открытый чемпионат Агинского Бурятского округа по стрельбе из лука по бурятским правилам «hуур харбаан» памяти заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта СССР по стрельбе из лука, ветерана Великой Отечественной войны Дандара Дансаранова пройдёт 5 июля с 10:00 часов утра на центральном стадионе Агинского.

- В этом году Дандар Дансарановичу Дансаранову, участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, учителю, художнику, спортсмену из села Ага-Хангил исполнилось бы 100 лет, - сообщает пресс-служба администрации округа.

В 19 лет он ушёл на фронт защищать Родину. Участвовал в Сталинградской битве, обороне города-героя. Он прошёл всю Европу, дошёл до Берлина. За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, был награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Домой вернулся в феврале 1947 года.

- Добрый, честный, интеллигентный человек быстро нашёл своё место в мирной жизни. Работал учителем рисования и черчения в школах посёлка Агинское, сёл Зугалай, Ага-Хангил. В народе говорили о нём «мастер – золотые руки». Красиво рисовал, расписывал бурятские сундуки, умело мастерил мебель из дерева, - вспоминает заведующая музейным отделом села Ага-Хангил Долгоржаб Дылгырова.

Дандар Дансаранов был одним из тех немногих дарханов, кто освоил технологию изготовления старинного бурятского лука и передал потомкам это уникальное мастерство.

- В середине 50-х годов шведы, гостившие в Аге, восхищённые мастерством и меткостью Дандара Дансарановича, подарили ему классический, современный лук, который стал новой вехой в развитии лучного спорта Аги. Благодаря этому луку, Дандар Дансаранович стал участником чемпионата СССР 1966 года, - говорят земляки.

Воспитанники Дандара Дансаранова - абсолютная чемпионка СССР, мастер спорта СССР Галина Архипова, мастер спорта СССР Цыпыл Батоев, мастер спорта Ц.С. Цымпилова, мастер спорта России Дулма Санжимитупова, мастер спорта международного класса, семнадцатикратный чемпион России Цыбегмит Бумбошкина, мастера спорта Дмитрий Дансаранов, Анатолий Жугдуров и многие другие.

Напомним, что чемпионат России по стрельбе из лука пройдёт с 4 по 9 июля этого года в посёлке Агинское.

Возрастное ограничение: 0+.
национальные виды спорта стрельба из лука чемпионат Агинский Бурятский округ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Агинском округе проведут чемпионат «hуур харбаан»
В Агинском округе проведут чемпионат «hуур харбаан»
Общество, 15.06.2023
Он состоится в дни чемпионата России в Агинском
В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 15.06.2023
Республиканские соревнования примет Кижингинский район
В пригородном районе Бурятии машины рассыпаются на убитой дороге
В пригородном районе Бурятии машины рассыпаются на убитой дороге
Общество, 15.06.2023
Местные жители пристыдили за это чиновников
В Бурятии сегодня ухудшится погода
В Бурятии сегодня ухудшится погода
Общество, 15.06.2023
В Улан-Удэ днём максимум +18
В Улан-Удэ разыграют кубок по хоккею
В Улан-Удэ разыграют кубок по хоккею
Общество, 14.06.2023
Участие примут команды из Бурятии, Иркутской области, Монголии и Хакасии
В Туве стартует международный фестиваль духовых оркестров
В Туве стартует международный фестиваль духовых оркестров
Общество, 14.06.2023
В Кызыле прозвучат «Фанфары в Центре Азии»
Жители Бурятии пройдут «10 000 шагов к жизни»
Жители Бурятии пройдут «10 000 шагов к жизни»
Общество, 14.06.2023
Акция объединит по всей стране миллионы любителей ходьбы
В Улан-Удэ состоится гражданский форум
В Улан-Удэ состоится гражданский форум
Общество, 14.06.2023
Мероприятие посвятят 100-летию Республики Бурятия
В Иркутской области Ёрдынские игры проведут в виде конференции
В Иркутской области Ёрдынские игры проведут в виде конференции
Общество, 14.06.2023
В них примут участие команды из пяти стран
В Тункинском нацпарке в Бурятии посчитали водоплавающих птиц
В Тункинском нацпарке в Бурятии посчитали водоплавающих птиц
Общество, 14.06.2023
Обследование проводилось возле Енгаргинских и Койморских озёр

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^