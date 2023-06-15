В Агинском округе проведут чемпионат «hуур харбаан»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он состоится в дни чемпионата России в Агинском



Открытый чемпионат Агинского Бурятского округа по стрельбе из лука по бурятским правилам «hуур харбаан» памяти заслуженного тренера РСФСР, мастера спорта СССР по стрельбе из лука, ветерана Великой Отечественной войны Дандара Дансаранова пройдёт 5 июля с 10:00 часов утра на центральном стадионе Агинского.



- В этом году Дандар Дансарановичу Дансаранову, участнику Великой Отечественной войны, ветерану труда, учителю, художнику, спортсмену из села Ага-Хангил исполнилось бы 100 лет, - сообщает пресс-служба администрации округа.



В 19 лет он ушёл на фронт защищать Родину. Участвовал в Сталинградской битве, обороне города-героя. Он прошёл всю Европу, дошёл до Берлина. За мужество и отвагу, проявленные в боях за Родину, был награждён медалями: «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Домой вернулся в феврале 1947 года.



- Добрый, честный, интеллигентный человек быстро нашёл своё место в мирной жизни. Работал учителем рисования и черчения в школах посёлка Агинское, сёл Зугалай, Ага-Хангил. В народе говорили о нём «мастер – золотые руки». Красиво рисовал, расписывал бурятские сундуки, умело мастерил мебель из дерева, - вспоминает заведующая музейным отделом села Ага-Хангил Долгоржаб Дылгырова.



Дандар Дансаранов был одним из тех немногих дарханов, кто освоил технологию изготовления старинного бурятского лука и передал потомкам это уникальное мастерство.



- В середине 50-х годов шведы, гостившие в Аге, восхищённые мастерством и меткостью Дандара Дансарановича, подарили ему классический, современный лук, который стал новой вехой в развитии лучного спорта Аги. Благодаря этому луку, Дандар Дансаранович стал участником чемпионата СССР 1966 года, - говорят земляки.



Воспитанники Дандара Дансаранова - абсолютная чемпионка СССР, мастер спорта СССР Галина Архипова, мастер спорта СССР Цыпыл Батоев, мастер спорта Ц.С. Цымпилова, мастер спорта России Дулма Санжимитупова, мастер спорта международного класса, семнадцатикратный чемпион России Цыбегмит Бумбошкина, мастера спорта Дмитрий Дансаранов, Анатолий Жугдуров и многие другие.



Напомним, что чемпионат России по стрельбе из лука пройдёт с 4 по 9 июля этого года в посёлке Агинское.



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