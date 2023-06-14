В забайкальской церкви отслужили первую за 100 лет литургию

Общество, Фото: Читинская епархия

Одна из старейших церквей Дальнего Востока находится в заброшенном селе



Протоиерей Александр Тылькевич и клирик кафедрального собора в честь Воскресения Христова в Нерчинске Роман Пичуев



10 июня в Забайкальском крае отслужили литургию в одной из старейших церквей Дальнего Востока - Свято-Троицкой церкви села Бянкино в Нерчинском районе. Служб в этой церкви не было больше 100 лет, рассказал журналисту «Культуры 75» протоиерей Александр Тылькевич.



Верующие сплавились до Бянкино по рекам Нерча и Шилка, переночевали у разрушающейся церкви, на следующий день начав службу. Александр Тылькевич крестил нескольких мужчин в Шилке рядом с церковью, на реставрацию которой объявлен сбор.



Как сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья, село Бянкино было основано в 1660 году в 30 километрах от города Нерчинска. В 1823 году здесь построили каменную двухэтажную церковь Троицы (Свято-Троицкая), в 1832 – каменную кладбищенскую в честь святителя Николая Чудотворца. Свято-Троицкая церковь является памятником архитектуры и градостроительства, находится в аварийном состоянии. С 2002 года в Бянкино никто не живёт. Попасть в село можно только через реку Шилку.



