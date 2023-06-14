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В парках Улан-Удэ продолжаются высадки крупномерных деревьев

В парках Улан-Удэ продолжаются высадки крупномерных деревьев
Общество,  Фото:комитет по культуре администрации Улан-Удэ
В микрорайоне Восточный высадят 30 сосен

В парке имени Д.Ж. Жанаева в столице Бурятии начались высадки крупномерных деревьев. Всего будет посажено 30 сосен.

Посадки уже прошли в других парках. Так, в парке «Кристальный» было высажено 65 саженцев, в парке имени С.Н. Орешкова – 130, в парке «Юбилейный» - 95, в сквере «Ровесникам, ушедшим в бой» - 60.

В парках были посажены следующие виды растений: яблоня дикая сибирская, сирень венгерская, черёмуха обыкновенная, лох серебристый, рябинолистник, миндаль черешковый, черёмуха краснолистная и другие. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации Улан-Удэ.
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