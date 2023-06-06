В Улан-Удэ на ночь закроют железнодорожный переезд

Там на восемь часов ограничат движение транспорта



Железнодорожный переезд в микрорайоне Горького в Улан-Удэ (5659-ый км. ВСЖД) закроют в среду, 7 июня, в 23:00. Это связано с ремонтными работами. Их обещают завершить к 7 часам утра 8-го числа.



Движение транспорта там ограничат. Автомобилистам придётся следовать через близлежащий железнодорожный переезд в микрорайоне Комушка (5657 км ВСЖД). Водителей призвали с пониманием отнестись к ремонту и учитывать его при планировании поездок.

