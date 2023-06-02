Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО





Улан-удэнское СИЗО-1 посетила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.В сопровождении начальника учреждения Бориса Поликарпова омбудсмен ознакомилась с условиями содержания несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, посетила учебные классы и кабинет психологической разгрузки.Она лично побеседовала с каждым из ребят, поздравила с Днём защиты детей и подарила художественные принадлежности для рисования.На сегодня в следственном изоляторе содержатся шесть подростков, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.