Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО

Наталья Ганькина поздравила подростков с Днём защиты детей
Улан-удэнское СИЗО-1 посетила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.
В сопровождении начальника учреждения Бориса Поликарпова омбудсмен ознакомилась с условиями содержания несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, посетила учебные классы и кабинет психологической разгрузки.
Она лично побеседовала с каждым из ребят, поздравила с Днём защиты детей и подарила художественные принадлежности для рисования.
На сегодня в следственном изоляторе содержатся шесть подростков, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
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Наталья Ганькина поздравила подростков с Днём защиты детей
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