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Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО

Бурятский детский омбудсмен побывала в улан-удэнском СИЗО
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Наталья Ганькина поздравила подростков с Днём защиты детей

Улан-удэнское СИЗО-1 посетила уполномоченный по правам ребёнка в Бурятии Наталья Ганькина.

В сопровождении начальника учреждения Бориса Поликарпова омбудсмен ознакомилась с условиями содержания несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, посетила учебные классы и кабинет психологической разгрузки.

Она лично побеседовала с каждым из ребят, поздравила с Днём защиты детей и подарила художественные принадлежности для рисования.

На сегодня в следственном изоляторе содержатся шесть подростков, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии. 

УФСИН омбудсмен дети СИЗО

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