Регион получил статус «благополучия по ящуру»
Забайкальский край получил международный статус «благополучия по ящуру с вакцинацией». Такой же статус сейчас имеет Бурятия. Кроме Забайкальского края благополучие с вакцинацией получили Амурская область, Хабаровский, Приморский край и Еврейская автономная область.
- Получение соседями аналогичного с нашим регионом статуса позволяет возобновить перемещение продукции животноводства и передвижение скота внутри наших территорий. До этого ввоз в Бурятию КРС, МРС, свиней и мясной продукции от них категорически запрещался, - сообщает управление ветеринарии РБ.
Напоминаем, статус благополучный с вакцинацией Бурятия получила в июне прошлого года, для поддержания которого проводится вакцинация всего поголовья крупного и мелкого рогатого скота в Бурятии, мониторинг выработанного иммунитета и исследования на циркуляцию возбудителя среди домашних и диких восприимчивых животных.
Забайкалье может беспрепятственно ввозить скот и мясо в Бурятию
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Сержант Пелагея Башурова была и снайпером, и санитаром
В том числе они навестили маленьких подшефных
Спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу»
Будут открыты 423 организации отдыха детей и их оздоровления
Поздравления детям раздавали направо и налево
Регион получил статус «благополучия по ящуру»
Многим жителям республики не понравилось, что псов теперь придётся держать на привязи
В парках города появились новые берёзовые аллеи
«Что не так?» - интересовались горожане
Спортсмены стали обладателями 38 медалей разного достоинства
Александр Халтагаров стал лучшим в «классической программе»
Оставшийся без присмотра скот увезли на «штрафстоянку»
Вчера в Бурятии завершилось рейтинговое голосование за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда»
Юрий Любовников имеет спортивные разряды по нескольким видам спорта
100 саженцев высадили в Закаменском районе