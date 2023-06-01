Забайкалье может беспрепятственно ввозить скот и мясо в Бурятию

Регион получил статус «благополучия по ящуру»



Забайкальский край получил международный статус «благополучия по ящуру с вакцинацией». Такой же статус сейчас имеет Бурятия. Кроме Забайкальского края благополучие с вакцинацией получили Амурская область, Хабаровский, Приморский край и Еврейская автономная область.



- Получение соседями аналогичного с нашим регионом статуса позволяет возобновить перемещение продукции животноводства и передвижение скота внутри наших территорий. До этого ввоз в Бурятию КРС, МРС, свиней и мясной продукции от них категорически запрещался, - сообщает управление ветеринарии РБ.



Напоминаем, статус благополучный с вакцинацией Бурятия получила в июне прошлого года, для поддержания которого проводится вакцинация всего поголовья крупного и мелкого рогатого скота в Бурятии, мониторинг выработанного иммунитета и исследования на циркуляцию возбудителя среди домашних и диких восприимчивых животных.

