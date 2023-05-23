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В столице Бурятии продолжают готовиться к обильным дождям

В столице Бурятии продолжают готовиться к обильным дождям
Общество,  Фото:КГХ
В городе вовсю чистят ливнёвки

В Улан-Удэ уже два с лишним месяца – с начала марта – приводят в порядок ливневые канализации. Их уже почистили на улицах Бограда, Октябрьская, Музейная, Щорса, Ботаническая, Николая Петрова, Заиграевская, Гарнаева, Чайковского, Королёва, Антонова, Чкалова, Балтахинова, Смолина, Терешковой, а также на проспектах Победы и Строителей, сообщили в комбинате по благоустройству (КБУ).

Всего охватили пять километров ливнёвок. Коммунальщики делают это каждый год с наступлением весны, чтобы дождевая вода и нечистоты без проблем уходили в канализацию. Летом эти работы при необходимости проведут повторно.

Кроме того, сотрудники КБУ ремонтируют повреждённые элементы ливневых канализаций.

- Сейчас мы активно готовимся к сезону дождей. Ранее уже подготовили всю необходимую технику для откачки луж и теперь наращиваем темпы по очистке ливнеприёмников, – подчеркнул директор комбината Александр Солдаткин.

Всего на балансе учреждения – 66 ливнёвок общей протяжённостью 39 километров. Большинство из них самостоятельно «справляются» с потоками дождевых вод и не требуют ежегодной чистки. В основном их приводят в порядок в частном секторе, где такие устройства часто забиваются песком
ливневая канализация благоустройство дожди

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