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В Агинском округе «последний звонок» прозвучит 25 мая

В Агинском округе «последний звонок» прозвучит 25 мая
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Экзамены для выпускников стартуют 26 мая

В Агинском Бурятском округе завершается учебный год. 25 мая во всех школах округа пройдут торжественные линейки, классные часы, встречи с участием представителей органов государственной власти, общественных организаций, родителей и выпускников школ.

Последний школьный звонок прозвучит для 674 выпускников школ, 1205 ребят завершат основное образование. Выпускникам 9 и 11 классов предстоит сдать государственные экзамены. Девятиклассники будут сдавать ОГЭ 24 мая, первый ЕГЭ для выпускников состоится 26 мая. Основной этап экзаменов продлится до 1 июля, сообщает пресс-служба администрации АБО.
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