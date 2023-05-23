Экзамены для выпускников стартуют 26 мая
В Агинском Бурятском округе завершается учебный год. 25 мая во всех школах округа пройдут торжественные линейки, классные часы, встречи с участием представителей органов государственной власти, общественных организаций, родителей и выпускников школ.
Последний школьный звонок прозвучит для 674 выпускников школ, 1205 ребят завершат основное образование. Выпускникам 9 и 11 классов предстоит сдать государственные экзамены. Девятиклассники будут сдавать ОГЭ 24 мая, первый ЕГЭ для выпускников состоится 26 мая. Основной этап экзаменов продлится до 1 июля, сообщает пресс-служба администрации АБО.
В Агинском округе «последний звонок» прозвучит 25 мая
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