В Бурятию 18 мая вернулась зима







Как сообщал «Байкал-Daily», ранее природный парк «Шумак»



Об ухудшении погоды в ближайшие дни синоптики

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее природный парк «Шумак» завалило снегом 11 мая Об ухудшении погоды в ближайшие дни синоптики предупредили накануне . 18-20 мая ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер усилится до 24 м/с.

В Окинский район Бурятии вернулась зима. Утром 18 мая снегом засыпало природный парк «Шумак»; видео поделились сотрудники БУ «Бурприрода».- Сегодня (18 мая – ред.) выпало уже 10 см осадков в виде снега, и он продолжает идти, - рассказали специалисты.В качестве бонуса представители особо охраняемой природной территории поделились видео с изюбрями за трапезой. Эти кадры были сняты днём ранее, 17 мая.- А вчера ещё было без снега тут, где изюбри спокойно кушают сено на видео, - рассказали сотрудники.