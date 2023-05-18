В Бурятию 18 мая вернулась зима

Природный парк «Шумак» завалило снегом
В Окинский район Бурятии вернулась зима. Утром 18 мая снегом засыпало природный парк «Шумак»; видео поделились сотрудники БУ «Бурприрода».
- Сегодня (18 мая – ред.) выпало уже 10 см осадков в виде снега, и он продолжает идти, - рассказали специалисты.
В качестве бонуса представители особо охраняемой природной территории поделились видео с изюбрями за трапезой. Эти кадры были сняты днём ранее, 17 мая.
- А вчера ещё было без снега тут, где изюбри спокойно кушают сено на видео, - рассказали сотрудники.
Как сообщал «Байкал-Daily», ранее природный парк «Шумак» завалило снегом 11 мая
.
Об ухудшении погоды в ближайшие дни синоптики предупредили накануне
. 18-20 мая ожидаются осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Ветер усилится до 24 м/с.
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