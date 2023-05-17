В Бурятии резко испортится погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Температура понизится на 8-15 градусов



В Бурятии ухудшится погода, предупреждают синоптики. Ожидается похолодание, усиление ветра и выпадение осадков.



По данным Бурятского гидрометцентра, днём в четверг, 18 мая, а также 19 и 20 мая ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки.



18 мая местами грозы, ветер 19-24 м/с, местами установление снежного покрова, понижение температуры на 8-15 градусов. Мокрый снег будет налипать на проводах, на перевалах ожидается гололедица.



Температура ночью +3,+8, местами -2,-7, днём +7,+12, по востоку и северу до +15,+20, по юго-западу и Прибайкалью при осадках +1,+6.



В пятницу, 19 мая, на большей части территории Бурятии дождь и мокрый снег, местами сильные осадки. Ветер северо-западный 9-14, в отдельных районах 19-24 м/с. Температура ночью +3,-2, местами -3,-8, днём +3,+8, местами +13,+18.



В субботу, 20 мая, местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20, ночью по южной половине до 24 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -1,-6, днём +5,+10, местами +15,+20.

