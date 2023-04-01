Библиотеки Улан-Удэ представляют проект «Страницы 100лицы»

Муниципальные библиотеки собирают истории о столице республики



В Улан-Удэ стартовал онлайн-проект «Страницы 100лицы» к столетию Республики Бурятия. Библиотеки города собирают интересные истории и необычные факты о столице региона, создавая своеобразные «летописи».



- А чтобы вам не было скучно читать длинные тексты, художник Айгуль Шагдырова представила отдельные события в виде запоминающейся инфографики, - сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.



Первую история рассказала библиотека №4, взяв её из летописи микрорайона Стеклозавод. Также будут опубликованы новые выпуски. Проект реализуется на сайте ЦБС, сообщает её пресс-служба.



Возрастное ограничение: 18+.

