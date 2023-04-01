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Библиотеки Улан-Удэ представляют проект «Страницы 100лицы»

Библиотеки Улан-Удэ представляют проект «Страницы 100лицы»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Муниципальные библиотеки собирают истории о столице республики

В Улан-Удэ стартовал онлайн-проект «Страницы 100лицы» к столетию Республики Бурятия. Библиотеки города собирают интересные истории и необычные факты о столице региона, создавая своеобразные «летописи».

- А чтобы вам не было скучно читать длинные тексты, художник Айгуль Шагдырова представила отдельные события в виде запоминающейся инфографики, - сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.

Первую история рассказала библиотека №4, взяв её из летописи микрорайона Стеклозавод. Также будут опубликованы новые выпуски. Проект реализуется на сайте ЦБС, сообщает её пресс-служба.

Возрастное ограничение: 18+.
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