Муниципальные библиотеки собирают истории о столице республики
В Улан-Удэ стартовал онлайн-проект «Страницы 100лицы» к столетию Республики Бурятия. Библиотеки города собирают интересные истории и необычные факты о столице региона, создавая своеобразные «летописи».
- А чтобы вам не было скучно читать длинные тексты, художник Айгуль Шагдырова представила отдельные события в виде запоминающейся инфографики, - сообщает централизованная библиотечная система Улан-Удэ.
Первую история рассказала библиотека №4, взяв её из летописи микрорайона Стеклозавод. Также будут опубликованы новые выпуски. Проект реализуется на сайте ЦБС, сообщает её пресс-служба.
Возрастное ограничение: 18+.
Библиотеки Улан-Удэ представляют проект «Страницы 100лицы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Экономика, 01.04.2023
Прирост обработки грузов составил 712%
Принять участие могут дети от 7 до 15 лет
Муниципальные библиотеки собирают истории о столице республики
Порывы ветра достигнут 20 м/с
Открытие состоится 6 апреля
Участники конкурса накормили даже мышей
Мероприятие состоится 22 июня
Выставка работ состоится 15 апреля
Им посоветовали избегать последствий ожидаемых землетрясений
Юбилей отпраздновала семья из окружного центра
Комплексы радиоэлектронной борьбы нарушили планы условного противника
Людям приходится своими силами откачивать воду из подвалов и подъездов
Нововведение начнёт действовать уже с 1 апреля
Второй этап хоккейного турнира пройдёт на льду Хубсугула
Деньги своим сотрудникам остались должны только «Бурятские авиалинии»