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В ДФО до конца года хотят решить проблему с обманутыми дольщиками

В ДФО до конца года хотят решить проблему с обманутыми дольщиками
Общество,  Фото:pixabay.com
Такая задача поручена главам регионов Дальнего Востока

Обсуждение дополнительных мероприятий для решения проблем граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков, вошло в повестку заседания совета Дальневосточного федерального округа, прошедшего во Владивостоке.

- К сожалению, на Дальнем Востоке вопрос с обманутыми дольщиками до конца пока не решён. Сохраняется 31 проблемный объект в пяти регионах. Это 2,4 тыс. пострадавших человек. Необходимо принять все меры, чтобы помочь обманутым людям и не допустить дальнейшего развития этой не очень хорошей истории. Есть признаки ухудшения ситуации по 20 объектам. Это значит, что регионы должны работать ещё больше, внимательнее отслеживать состояние застройщиков и при необходимости оказывать меры поддержки, – отметил заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Объекты-долгострои были включены в единый реестр проблемных объектов единой информационной системы жилищного строительства. Были утверждены на уровне регионов мероприятия по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.

Всего по Дальневосточному федеральному округу в реестр включён 31 дом (20 застройщиков, 184 тыс. кв. метров, количество граждан, заключивших договоры долевого участия – 2,4 тыс. человек): в Хабаровском крае (14), Бурятии (7), Приморье (5), Якутии (3), Амурской области (2).

В прошлом году были решены вопросы по 34 проблемным объектам в пяти регионах (в Бурятии – 16, Хабаровском крае – 6, Якутии – 4, Забайкалье – 4, Приморье – 4,). В Забайкальском крае мероприятия, предусмотренные утверждённым планом-графиком, завершены в полном объёме.

Заместитель Генерального прокурора России Дмитрий Демешин доложил о состоянии законности в сфере долевого строительства жилья на Дальнем Востоке. По его словам, зачастую сроки переносятся по причине финансовой трудности застройщика, несвоевременного выполнения подрядными организациями отдельных видов работ, либо выбором застройщика, который недобросовестно выполняет взятые на себя обязательства.

Как заявил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, Минстрой России мониторит ситуацию, отражаемую в ЕИСЖС, и видит переносы по проектным декларациям. Всё, что было перенесено с 2022 на 2023 год, и всё, что декларируется в текущем году, должно быть введено в эксплуатацию».

Подводя итоги обсуждения, Юрий Трутнев отметил, что «есть возможность до конца текущего года проблему с обманутыми дольщиками решить на Дальнем Востоке». Он пояснил, что «такая задача губернаторам поставлена, и важно, что все они подтвердили возможность её реализации». Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

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