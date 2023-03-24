Открытие состоится завтра, 25 марта
В библиотеках Улан-Удэ проходит Неделя детской и юношеской книги. В филиалах Централизованной библиотечной системы проводятся различные тематические мероприятия, онлайн-встречи с московскими писателями, выставки, конкурсы, викторины, мастер-классы, игры и квесты.
Так, 25 марта в торговом центре «Форум» состоится открытие Недели детской и юношеской книги (6+). В её рамках будет проведена акция «Счастье в конвертике» (6+). Сотрудники библиотеки будут предлагать семьям с детьми и подросткам принять участие в акции: выбрать на удачу конвертик с книжным пожеланием о мероприятиях Недели и возможностях библиотек города. Для участников будут подготовлены красочные визитки, закладки, стикерпаки, «Котокнига»-раскладушка, рассказывающая о правилах библиотеки, подарочные наборы в конвертах.
В этот же день и 27 марта в библиотеке-филиале №4 состоятся онлайн-встречи «Неделя детской книги от детских писателей» с писателями Союздетлита (12+). В библиотеке будет организовано онлайн-общение ребят с такими московскими писателями, как Ирина Байгузина, Лилия Кандыбович, Наталия Отто.
30 марта в библиотеке-филиале №12 будет проведена интерактивная лаборатория «Мир3» на примере компьютерной игры (6+). Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.
Улан-Удэ присоединился к Неделе детской и юношеской книги
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Учащиеся столицы Бурятии были отмечены на всероссийском конкурсе достижений
Он расположен в одном из сёл Закаменского района
Инженеры выполнят геодезическую съёмку и проведут анализ документов
Собранные на нём деньги пойдут на строительство детской площадки
Открытие состоится завтра, 25 марта
Этап соревнований прошёл в столице республики
Гран-при выиграла преподаватель Бурятского колледжа технологий и лесопользования
Женская сборная БГУ по мини-футболу успешно выступила в Первой лиге
Киоски демонтировали на «Динамо»
Представители театра возьмут шефство над шестью школами в городе
Об этом сообщили в МЧС
Врачи посещали школы, сады и магазины
Будет отремонтирована дорога к школе, детскому саду и местной администрации
Ситуацию с ним в республике назвали неблагополучной
Лесные спецназовцы отрабатывали спуски с вертолёта Ми-8