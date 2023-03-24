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Улан-Удэ присоединился к Неделе детской и юношеской книги

Улан-Удэ присоединился к Неделе детской и юношеской книги
Общество,  Фото:pixabay.com
Открытие состоится завтра, 25 марта

В библиотеках Улан-Удэ проходит Неделя детской и юношеской книги. В филиалах Централизованной библиотечной системы проводятся различные тематические мероприятия, онлайн-встречи с московскими писателями, выставки, конкурсы, викторины, мастер-классы, игры и квесты.

Так, 25 марта в торговом центре «Форум» состоится открытие Недели детской и юношеской книги (6+). В её рамках будет проведена акция «Счастье в конвертике» (6+). Сотрудники библиотеки будут предлагать семьям с детьми и подросткам принять участие в акции: выбрать на удачу конвертик с книжным пожеланием о мероприятиях Недели и возможностях библиотек города. Для участников будут подготовлены красочные визитки, закладки, стикерпаки, «Котокнига»-раскладушка, рассказывающая о правилах библиотеки, подарочные наборы в конвертах.

В этот же день и 27 марта в библиотеке-филиале №4 состоятся онлайн-встречи «Неделя детской книги от детских писателей» с писателями Союздетлита (12+). В библиотеке будет организовано онлайн-общение ребят с такими московскими писателями, как Ирина Байгузина, Лилия Кандыбович, Наталия Отто.

30 марта в библиотеке-филиале №12 будет проведена интерактивная лаборатория «Мир3» на примере компьютерной игры (6+). Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре администрации г. Улан-Удэ.
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