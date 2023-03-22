Сотрудники МЧС показали пожарную технику и провели лекцию о правилах безопасности
22 марта в Музее истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии состоялась экскурсия для учащихся улан-удэнской школы № 35.
Экскурсию провели сотрудники МЧС России и добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.
- Главная идея встречи – формирование основ безопасного поведения детей в различных жизненных ситуациях. Так, директор музея Виктор Сергеев рассказал ребятам историю пожарной охраны и основные вехи становления гражданской обороны в республике. Школьники воочию увидели обмундирование и оборудование спасателей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
Государственный инспектор по маломерным судам Александр Никонов рассказал о работе Центра ГИМС МЧС и напомнил правила безопасного поведения на водоёмах, а также показал средства спасения на воде.
- Мне очень понравилось, у меня даже с детства была мечта стать сотрудником МЧС. В музее запомнилось всё, наверное. Тут столько всего интересного, макеты есть старинные, медали, одежда, форма, - поделился Егор, ученик 5 класса школы № 35.
В завершение экскурсии школьники посетили пожарно-спасательную часть № 3, где пожарные показали им пожарную автотехнику и аварийно-спасательные инструменты.
В Улан-Удэ школьников сводили на экскурсию в пожарную часть
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