В Улан-Удэ школьников сводили на экскурсию в пожарную часть

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Сотрудники МЧС показали пожарную технику и провели лекцию о правилах безопасности



22 марта в Музее истории пожарной охраны и гражданской обороны Бурятии состоялась экскурсия для учащихся улан-удэнской школы № 35.



Экскурсию провели сотрудники МЧС России и добровольцы Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.



- Главная идея встречи – формирование основ безопасного поведения детей в различных жизненных ситуациях. Так, директор музея Виктор Сергеев рассказал ребятам историю пожарной охраны и основные вехи становления гражданской обороны в республике. Школьники воочию увидели обмундирование и оборудование спасателей, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.



Государственный инспектор по маломерным судам Александр Никонов рассказал о работе Центра ГИМС МЧС и напомнил правила безопасного поведения на водоёмах, а также показал средства спасения на воде.



- Мне очень понравилось, у меня даже с детства была мечта стать сотрудником МЧС. В музее запомнилось всё, наверное. Тут столько всего интересного, макеты есть старинные, медали, одежда, форма, - поделился Егор, ученик 5 класса школы № 35.



В завершение экскурсии школьники посетили пожарно-спасательную часть № 3, где пожарные показали им пожарную автотехнику и аварийно-спасательные инструменты.



