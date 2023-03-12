Будут разыграны медали в семи весовых категориях
В столице Бурятии впервые состоится чемпионат Вооружённых сил по армейскому рукопашному бою. Он пройдёт 17-18 марта в Физкультурно-спортивном комплексе.
В чемпионате примут участие лучшие бойцы военных округов, в том числе Восточного военного округа. Всего для участия отобрано девять команд от военных округов и видов (родов) войск. Военнослужащие вступят в борьбу за лидерство в семи весовых категориях от 60 до 85 кг.
Традиционно турнир начнётся с мандатной комиссии, где специальная комиссия проверит спортивную квалификацию, принадлежность к воинской части, процедуры взвешивания и других регламентных мероприятий. По правилам соревнований поединок длится не более четырёх минут. Проигравший участник выбывает из дальнейшей борьбы после двух поражений.
Как сообщал «Байкал-Dailу», чемпионат Восточного военного округа по армейскому рукопашному бою также проходил в Улан-Удэ. В соревнованиях приняли участие около 100 военнослужащих воинских частей и соединений объединений ВВО из Забайкальского, Приморского, Хабаровского краёв, Амурской, Сахалинской областей, Республики Бурятия. Победителем стала команда 29 общевойсковой армии.
Возрастное ограничение 12+
Улан-Удэ впервые примет чемпионат Вооружённых сил по армейскому рукопашному бою
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