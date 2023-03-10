Улан-удэнцы пожаловались на разруху в городском парке

















В дирекции по паркам культуры и отдыха признали: такая проблема в самом деле есть.



- Рельеф парка находится под уклоном, и при плюсовой температуре вся талая вода сбегает на дорожки, – рассказали «Байкал-Daily» в учреждении. – Работники стараются следить за этим ежедневно. К сожалению, есть проблема и с качелями – цепи на них стабильно рвутся из-за вандализма посетителей. В рамках финансирования мы постоянно поддерживаем их в рабочем состоянии и следим за игровой площадкой.



Жителей бурятской столицы призвали бережнее относиться к инфраструктуре парка и соблюдать там чистоту. Камеры видеонаблюдения в зоне отдыха, кстати, есть – как и охранники. «Но, к сожалению, происходит стихийный вандализм», – добавили в дирекции.

Недавно местные соцсети облетели фотографии, сделанные в парке имени Жанаева. Улан-удэнцы посетовали, что детская площадка там находится «в печальном состоянии».- Качели сломаны, лавочки покосившиеся, плитка валяется, много мусора. И почему не чистят дорожки для колясок? Кое-как поднялись и спустились по ним, – говорится в комментарии к снимкам, размещённым в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».