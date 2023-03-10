10 марта

09 марта

Популярное

Улан-удэнцы пожаловались на разруху в городском парке

Улан-удэнцы пожаловались на разруху в городском парке
Общество,  Фото:vk.com/anonim_03u
Из-за вандалов в зоне отдыха сломались качели и покосились лавочки

Недавно местные соцсети облетели фотографии, сделанные в парке имени Жанаева. Улан-удэнцы посетовали, что детская площадка там находится «в печальном состоянии».

- Качели сломаны, лавочки покосившиеся, плитка валяется, много мусора. И почему не чистят дорожки для колясок? Кое-как поднялись и спустились по ним, – говорится в комментарии к снимкам, размещённым в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».





В дирекции по паркам культуры и отдыха признали: такая проблема в самом деле есть.

- Рельеф парка находится под уклоном, и при плюсовой температуре вся талая вода сбегает на дорожки, – рассказали «Байкал-Daily» в учреждении. – Работники стараются следить за этим ежедневно. К сожалению, есть проблема и с качелями – цепи на них стабильно рвутся из-за вандализма посетителей. В рамках финансирования мы постоянно поддерживаем их в рабочем состоянии и следим за игровой площадкой.

Жителей бурятской столицы призвали бережнее относиться к инфраструктуре парка и соблюдать там чистоту. Камеры видеонаблюдения в зоне отдыха, кстати, есть – как и охранники. «Но, к сожалению, происходит стихийный вандализм», – добавили в дирекции.
парки отдыха благоустройство детские площадки

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии развернётся детский театральный фестиваль
В Бурятии развернётся детский театральный фестиваль
Общество, 10.03.2023
Финал конкурса состоится в Селенгинском районе
В Улан-Удэ стартовал фотоконкурс «Любимая цифра 100»
В Улан-Удэ стартовал фотоконкурс «Любимая цифра 100»
Общество, 10.03.2023
Победителей наградят накануне празднования Дня города
Улан-удэнцы пожаловались на разруху в городском парке
Улан-удэнцы пожаловались на разруху в городском парке
Общество, 10.03.2023
Из-за вандалов в зоне отдыха сломались качели и покосились лавочки
В Бурятии Мухоршибирский район бьёт рекорды по заразным болезням животных
В Бурятии Мухоршибирский район бьёт рекорды по заразным болезням животных
Общество, 10.03.2023
Там насчитали сразу шесть неблагополучных пунктов
В Туве усилят борьбу с волками
В Туве усилят борьбу с волками
Общество, 10.03.2023
В республике объявлен месячник по регулированию численности серых хищников
Жители Бурятии рвутся стать участниками соцпроекта «Брат отца»
Жители Бурятии рвутся стать участниками соцпроекта «Брат отца»
Общество, 10.03.2023
Отмечается, что это не разовая, а постоянная помощь семьям погибших
Озвучены планы по развитию Байкальского нейтринного телескопа
Озвучены планы по развитию Байкальского нейтринного телескопа
Общество, 10.03.2023
Девять вузов и научных организаций объединили усилия для развития российской нейтринной программы
На севере Бурятии реконструируют ещё один музей
На севере Бурятии реконструируют ещё один музей
Общество, 10.03.2023
Модернизацию проведут в краеведческом музее в Нижнеангарске
В заповеднике Забайкалья проведены зимние маршрутные учёты
В заповеднике Забайкалья проведены зимние маршрутные учёты
Общество, 10.03.2023
Численность лосей и изюбрей признали стабильной
В Улан-Удэ выберут воспитателя года
В Улан-Удэ выберут воспитателя года
Общество, 10.03.2023
На следующей неделе состоится очный тур городского профессионального конкурса
В микрорайоне Улан-Удэ отловили 10 собак
В микрорайоне Улан-Удэ отловили 10 собак
Общество, 10.03.2023
В Забайкальском прошёл «собачий» рейд
На МАПП Забайкальск запустят электронную очередь
На МАПП Забайкальск запустят электронную очередь
Общество, 10.03.2023
Она начнёт работать с начала осени

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^