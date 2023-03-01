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В Улан-Удэ открылась выставка прессы столетней давности

В Улан-Удэ открылась выставка прессы столетней давности
Общество,  Фото:пресс-служба нацбиблиотеки РБ
Представленные в экспозиции газеты и журналы посвящены вопросам науки, образования, культуры и искусства

С 1 марта в Улан-Удэ начала работу выставка «Летопись жизни Бурятии», посвящённая столетию республики. На ней представлены первые республиканские издания 20-30-х годов прошлого века в двух тематических разделах: «Политическая и социально-экономическая жизнь» и «Культурная и научная жизнь». Выставка размещена в отделе редких книг и книжных памятников национальной библиотеки РБ.

- В 1923 году образовалась Бурят-Монгольская АССР, и в это трудное для молодой республики время развивались бурятское книгоиздание и периодическая печать, предназначенные для хозяйственно-культурного строительства. Появление периодических изданий стало закономерным процессом. В июне 1924 года вышел из печати первый республиканский журнал «Жизнь Бурятии», - сообщает пресс-служба нацбиблиотеки. - Во второй половине 1925 г. периодическая печать пополнилась новыми изданиями. Бурятское научное общество им. Д. Банзарова в 1925 г. начало издавать бюллетень «Бурятиеведение», который в 1928 г. был реорганизован в общий журнал Бурят-Монгольского учёного Комитета и Бурят-Монгольского научного общества им. Д. Банзарова.

Позднее к существующим республиканским журналам «Жизнь Бурятии», «Бурятиеведение», «Бурятоведческий сборник» прибавились новые издания на бурятском языке: «Соелой хубисхал» («Культурная революция»), «Эрдэм ба шажан» («Наука и религия»), «Просвещение Бурятии». Эти журналы составляют вторую часть экспозиции.

Просмотреть оригиналы первых журналов Бурятии можно до 31 марта.

Возрастное ограничение: 12+.
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