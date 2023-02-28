Улан-Удэ не попал в число самых культурных российских городов

Столица Бурятии оказалась только на 60 месте















Кроме того, специалисты учли факторы «коммуникативности» и «академического класса». Первый – это наличие коворкингов, каналов на YouTube и групп во «ВКонтакте», второй – число вузов, их доходы и количество кандидатов и докторов наук на 100 студентов.

Сотрудники Высшей школы экономики составили рейтинг городов РФ по культурному капиталу. При этом авторы исследования сделали акцент на том, насколько культурные блага доступны конкретному человеку, а не сосредотачивались только на наличии соответствующих учреждений и инфраструктуры.Список из 70 с лишним населённых пунктов возглавил Петрозаводск. Далее идут Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Замыкают топ-10 Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и соседний с Бурятией Иркутск.Улан-Удэ значится на 60-ой строчке. Чита оказалась в перечне 43-ей, Москва – 28-ой, а «культурная столица» России – Петербург – занял лишь 13-ое место.- У жителей городов из первой десятки рейтинга больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает гораздо большим количеством свободного времени, – пояснил «Известиям» заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.В мегаполисах люди, по мнению экспертов, медленнее накапливают культурный капитал из-за колоссальной занятости и внушительного объёма информации, которая обрушивается на них со всех сторон.Сам индекс культурного капитала городов складывается из трёх разных форм. Первый – институциональный – это данные конкурсов на гранты в сфере культуры. Второй – объективированный – различные объекты культурного наследия, музеи и галереи, библиотеки, театры и кинотеатры, книжные магазины (т. е. то, что можно потрогать руками, куда можно прийти и провести время, воспользоваться комплексом предлагаемых услуг). И, наконец, третий – воплощённый – фестивали и другие мероприятия в сфере культуры, студии дизайна, курсы иностранных языков и повышения квалификации. Иными словами, это вся нематериальная среда, которая делает в нашем представлении тот или иной город культурно богатым.