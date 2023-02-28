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Улан-Удэ не попал в число самых культурных российских городов

Улан-Удэ не попал в число самых культурных российских городов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Столица Бурятии оказалась только на 60 месте

Сотрудники Высшей школы экономики составили рейтинг городов РФ по культурному капиталу. При этом авторы исследования сделали акцент на том, насколько культурные блага доступны конкретному человеку, а не сосредотачивались только на наличии соответствующих учреждений и инфраструктуры.

Список из 70 с лишним населённых пунктов возглавил Петрозаводск. Далее идут Белгород, Томск, Архангельск и Вологда. Замыкают топ-10 Саранск, Якутск, Калининград, Екатеринбург и соседний с Бурятией Иркутск.

Улан-Удэ значится на 60-ой строчке. Чита оказалась в перечне 43-ей, Москва – 28-ой, а «культурная столица» России – Петербург – занял лишь 13-ое место.

- У жителей городов из первой десятки рейтинга больше шансов для культурного роста. Это может быть связано с тем, что человек в некрупных городах располагает гораздо большим количеством свободного времени, – пояснил «Известиям» заведующий лабораторией исследований культуры факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Хестанов.

В мегаполисах люди, по мнению экспертов, медленнее накапливают культурный капитал из-за колоссальной занятости и внушительного объёма информации, которая обрушивается на них со всех сторон.

Сам индекс культурного капитала городов складывается из трёх разных форм. Первый – институциональный – это данные конкурсов на гранты в сфере культуры. Второй – объективированный – различные объекты культурного наследия, музеи и галереи, библиотеки, театры и кинотеатры, книжные магазины (т. е. то, что можно потрогать руками, куда можно прийти и провести время, воспользоваться комплексом предлагаемых услуг). И, наконец, третий – воплощённый – фестивали и другие мероприятия в сфере культуры, студии дизайна, курсы иностранных языков и повышения квалификации. Иными словами, это вся нематериальная среда, которая делает в нашем представлении тот или иной город культурно богатым.

Кроме того, специалисты учли факторы «коммуникативности» и «академического класса». Первый – это наличие коворкингов, каналов на YouTube и групп во «ВКонтакте», второй – число вузов, их доходы и количество кандидатов и докторов наук на 100 студентов. 


культура рейтинг

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