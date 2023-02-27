Усовершенствованные дворы появятся во всех трёх районах города
Шесть дворов благоустроят в этом году в Улан-Удэ по программе «1000 дворов», по два объекта в каждом городском районе. Общая сумма всех работ составит 55 млн рублей.
- Универсальные площадки с зонами отдыха для разных возрастов появятся в Советском районе по ул. Строителей, 35 и на ст. Дивизионная, 3 участок, в Октябрьском районе – в 112 микрорайоне и по ул. Жердева, 13, в Железнодорожном – по ул. Пушкина, 33 и по ул. Комарова, 11, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации города.
При формировании адресного перечня дворов были проведены комиссионные выезды для уточнения площадей, зонирования и выявления дополнительных работ.
В прошлом году по сравнению с другими регионами Дальнего Востока в Бурятии благоустроили самое большое количество пространств для игр и занятий спортом, всего 247 дворов по программе «1000 дворов».
В нынешнем году планируется обустроить 84 площадки.
Во дворах Улан-Удэ появятся зоны отдыха для разных возрастов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В столице республики прошли торжественные богослужения
Награду вручили Алексей Цыденов и Бурятии Соелма Дагаева
Улан-Удэ примет чемпионат Вооружённых сил
Будет расширено производство воздушных судов, авиационных двигателей, приборов и агрегатов
Также профинансируют восстановление дорог в Забайкалье и Туве
Усовершенствованные дворы появятся во всех трёх районах города
В соревнованиях также участвовали спортсмены из Иркутской области и Забайкалья
«Золото» соревнований выиграл Максим Трутаев
Один из награждённых стал лучшим кикбоксёром соревнований
Также премии получили учащиеся образовательных организаций
В открытом чемпионате памяти Базара Ринчино приняли участие 174 борца
Вместе с ремонтом дорожного покрытия устроят тротуары, остановочные пункты, пешеходные переходы, обновят знаки и разметку
Стальвира Оршуш выиграла «бронзу» в Египте
Обладатели лучших работ получат денежные призы
Два других ансамбля из Закаменска в младших возрастных категориях заняли первое и третье места