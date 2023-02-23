На Байкале развернётся фестиваль скандинавской ходьбы

Спортивное мероприятие проведут на льду Малого моря



С 11 по 12 марта на льду озера Байкал состоится VIII областной зимний фестиваль скандинавской ходьбы «Ольхонский Нордик – 2023». Местом проведения станет бухта Базарная залива Малое море, вблизи посёлка Сахюрта, а также база «Ветер странствий» в Ольхонском районе Иркутской области.



Как сообщают организаторы, программа фестиваля включает в себя спортивные, деловые, творческие, развлекательные и экскурсионные мероприятия. Спортивный праздник скандинавской ходьбы пройдёт в рамках «Зимнииады» – международного фестиваля зимних игр на Байкале.



Возрастное ограничение: 0+.

