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На Байкале развернётся фестиваль скандинавской ходьбы

На Байкале развернётся фестиваль скандинавской ходьбы
Общество,  Фото:pixabay.com
Спортивное мероприятие проведут на льду Малого моря

С 11 по 12 марта на льду озера Байкал состоится VIII областной зимний фестиваль скандинавской ходьбы «Ольхонский Нордик – 2023». Местом проведения станет бухта Базарная залива Малое море, вблизи посёлка Сахюрта, а также база «Ветер странствий» в Ольхонском районе Иркутской области.

Как сообщают организаторы, программа фестиваля включает в себя спортивные, деловые, творческие, развлекательные и экскурсионные мероприятия. Спортивный праздник скандинавской ходьбы пройдёт в рамках «Зимнииады» – международного фестиваля зимних игр на Байкале.

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Байкал фестиваль скандинавская ходьба спорт Иркутская область

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