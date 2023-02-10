В Улан-Удэ осуждённые смастерили кормушки для птичек

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Домики для пернатых передали в «Малышок»



Осуждённые, отбывающие наказание в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ, изготовили кормушки. Эти осуждённые занимаются в кружке декоративно-прикладного творчества.



Соблюдались не только все технологические требования, также осуждённые старались сделать изделия красивыми, отметили в УФСИН по Бурятии.



- В зимнее время птицам не хватает кормов и им трудно искать себе пищу, поэтому птицам следует помогать. Каждый человек может позаботиться и внести свой вклад в сохранение окружающего мира, - прокомментировал заместитель начальника КП-3 Алексей Кулаков.



Шесть скворечников и кормушек для птиц руководство колонии передало в центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».

