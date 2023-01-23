Шаманы из Бурятии назвали самые удачные и невезучие дни недели

Они рассказали, когда лучше планировать свои дела представителям разных знаков восточного гороскопа
В местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» обнародовали хорошие и плохие дни для представителей всех 12 знаков восточного гороскопа. В МРОШ советуют планировать свои дела, используя эту информацию, чтобы достичь максимального успеха.
Так, для Крыс удачными считаются вторник и среда, неудачной – суббота. Для Быков благоприятны среда и суббота, а неблагоприятен четверг. Тиграм благоволят четверг и суббота, а несчастливой для них является пятница.
Для Драконов дни со знаком «плюс» – среда и суббота, с «минусом» – четверг, для Змей и Лошадей – вторник с пятницей и среда соответственно.
Овцам фортуна улыбается по понедельникам и пятницам, зато отворачивается от них по четвергам. Обезьянам везёт в четверг и пятницу, а вот вторник к ним не очень-то благосклонен. Так же – у Петухов.
Собакам советуют заниматься важными делами по понедельникам и средам и отложить их в четверг. Ну а Свиньям благоволят вторник и среда, при этом к ним не очень-то милостива суббота.
Шаман Семён Цыден-Ешеев отметил: «плохой» и «хороший» день недели есть у каждого человека. Согласно древнемонгольской астрологии Зурхай, это зависит от года рождения.
- Но не стоит думать, что определённо свершится удача или неудача – их вероятность просто увеличивается, – подчеркнул Семён Цыден-Ешеев.
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