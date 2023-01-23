23 января

22 января

Популярное

Шаманы из Бурятии назвали самые удачные и невезучие дни недели

Шаманы из Бурятии назвали самые удачные и невезучие дни недели
Общество, 
Они рассказали, когда лучше планировать свои дела представителям разных знаков восточного гороскопа

В местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» обнародовали хорошие и плохие дни для представителей всех 12 знаков восточного гороскопа. В МРОШ советуют планировать свои дела, используя эту информацию, чтобы достичь максимального успеха. 
 
Так, для Крыс удачными считаются вторник и среда, неудачной – суббота. Для Быков благоприятны среда и суббота, а неблагоприятен четверг. Тиграм благоволят четверг и суббота, а несчастливой для них является пятница.

Для Драконов дни со знаком «плюс» – среда и суббота, с «минусом» – четверг, для Змей и Лошадей – вторник с пятницей и среда соответственно.
 
Овцам фортуна улыбается по понедельникам и пятницам, зато отворачивается от них по четвергам. Обезьянам везёт в четверг и пятницу, а вот вторник к ним не очень-то благосклонен. Так же –  у Петухов.
Собакам советуют заниматься важными делами по понедельникам и средам и отложить их в четверг. Ну а Свиньям благоволят вторник и среда, при этом к ним не очень-то милостива суббота.

Шаман Семён Цыден-Ешеев отметил: «плохой» и «хороший» день недели есть у каждого человека. Согласно древнемонгольской астрологии Зурхай, это зависит от года рождения.

- Но не стоит думать, что определённо свершится удача или неудача – их вероятность просто увеличивается, – подчеркнул Семён Цыден-Ешеев. 
шаманы шаманизм

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Заповедник в Бурятии накрыл арктический холод
Заповедник в Бурятии накрыл арктический холод
Общество, 23.01.2023
Из-за суровых морозов на Байкале «рвётся» лёд
Аэропорт Улан-Удэ получил новую «скорую»
Аэропорт Улан-Удэ получил новую «скорую»
Общество, 23.01.2023
«Очень своевременная замена нашей старой технике», - рассказал гендиректор аэропорта Дмитрий Гармаев
Шаманы из Бурятии назвали самые удачные и невезучие дни недели
Шаманы из Бурятии назвали самые удачные и невезучие дни недели
Общество, 23.01.2023
Они рассказали, когда лучше планировать свои дела представителям разных знаков восточного гороскопа
В Бурятии из-за лютых морозов усилили патрулирование федеральных трасс
В Бурятии из-за лютых морозов усилили патрулирование федеральных трасс
Общество, 23.01.2023
Подрядные организации переведены в режим повышенной готовности
В районе Бурятии не оказалось спецтехники для новых евроконтейнеров
В районе Бурятии не оказалось спецтехники для новых евроконтейнеров
Общество, 23.01.2023
Их решили передать в образовательные учреждения
В Бурятии прокуратура выявила нарушение по нацпроекту «Культура»
В Бурятии прокуратура выявила нарушение по нацпроекту «Культура»
Общество, 23.01.2023
Виновных привлекли к административной ответственности 
В Бурятии сохранится морозная погода
В Бурятии сохранится морозная погода
Общество, 23.01.2023
Утром местами по региону морозные туманы
В 2022 году Бурятии сделала значительный рывок в туриндустрии
В 2022 году Бурятии сделала значительный рывок в туриндустрии
Общество, 22.01.2023
К такому выводу пришли эксперты ФАНУ «Востокгосплан»
На Байкале планируют испытать болид с инновационным двигателем
На Байкале планируют испытать болид с инновационным двигателем
Общество, 22.01.2023
Отмечается, что гоночный автомобиль испытают в экстремальной гонке
В Прибайкальском нацпарке на Малом Море провалился под лёд УАЗ
В Прибайкальском нацпарке на Малом Море провалился под лёд УАЗ
Общество, 22.01.2023
Водителю предстоит выплатить штраф за нарушение правил безопасности и понести ещё одно административное наказание, за нарушение режима особо охраняемых природных территорий
Стартовал оригинальный фотопроект о культуре этносов Забайкалья
Стартовал оригинальный фотопроект о культуре этносов Забайкалья
Общество, 22.01.2023
Женщины в национальных костюмах разных народов региона показали свою красоту и рассказали о традициях
Читинка украла у экс-супруга 2,7 млн
Читинка украла у экс-супруга 2,7 млн
Общество, 22.01.2023
Женщина долгое время отрицала свою причастность к краже
В Улан-Удэ работает выставка «Бабочки пушкинского детства»
В Улан-Удэ работает выставка «Бабочки пушкинского детства»
Общество, 22.01.2023
Этнографический музей приглашает всех на уникальную выставку

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^