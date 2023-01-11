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В Закаменском районе Бурятии выписали первенцев года

В Закаменском районе Бурятии выписали первенцев года
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Закаменского района
Первым ребёнком 2023 года в районе стал мальчик

В Закаменском районе Бурятии выписали домой первых в 2023 году новорождённых. 4 января в 9:59 утра в семье Арсалана и Галины родился мальчик весом 2970 граммов и 51 сантиметр ростом. Он стал первым малышом года, которого выписали из родильного отделения 8 января.

Одновременно с ним домой отправилась девочка, родившаяся 5 января в семье Альберта и Ренаты. Её вес составляет 3249 грамма, а рост - 52 сантиметра. Оба ребёнка, как рассказали в Закаменской ЦРБ, здоровы и родились в срок.

Поздравить родителей и коллектив роддома с таким знаменательным днём приехали представители администраций района и городского поселения «Город Закаменск», городского Совета депутатов, Социального фонда России, районного отдела по социальной защите населения, управления ЗАГС по Закаменскому району. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
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