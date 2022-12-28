На маршруте №1 в Улан-Удэ увеличилось число автобусов

В этой связи изменилось расписание в будни
В Улан-Удэ изменилось расписание движения маршрута №1 в будние дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».
Связано это с тем, что количество автобусов на маршруте увеличилось с шести до восьми. В мэрии пояснили, что автопарк пополнился новым «ПАЗом», а также появился второй большой «Волгабас».
Согласно новому расписанию, первый автобус со 115 микрорайона выезжает в 6:30, а последние едет в гараж в 22:25.
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