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На маршруте №1 в Улан-Удэ увеличилось число автобусов

На маршруте №1 в Улан-Удэ увеличилось число автобусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В этой связи изменилось расписание в будни

В Улан-Удэ изменилось расписание движения маршрута №1 в будние дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».

Связано это с тем, что количество автобусов на маршруте увеличилось с шести до восьми. В мэрии пояснили, что автопарк пополнился новым «ПАЗом», а также появился второй большой «Волгабас».

Согласно новому расписанию, первый автобус со 115 микрорайона выезжает в 6:30, а последние едет в гараж в 22:25.


автобус общественный транспорт

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