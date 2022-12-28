На маршруте №1 в Улан-Удэ увеличилось число автобусов









В Улан-Удэ изменилось расписание движения маршрута №1 в будние дни. Об этом сообщили в МУП «Городские маршруты».Связано это с тем, что количество автобусов на маршруте увеличилось с шести до восьми. В мэрии пояснили, что автопарк пополнился новым «ПАЗом», а также появился второй большой «Волгабас».Согласно новому расписанию, первый автобус со 115 микрорайона выезжает в 6:30, а последние едет в гараж в 22:25.