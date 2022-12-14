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В Бурятии неисправимого любителя пьяной езды отправили за решётку

В Бурятии неисправимого любителя пьяной езды отправили за решётку
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Мужчину в четвёртый раз поймали нетрезвым за рулём

30-летний житель Хоринского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Ранее молодой человек уже подвергался административному, дважды уголовному наказанию за пьяную езду. Однако в мае 2022 года он в четвёртый раз в пьяном виде сел за руль автомобиля, принадлежащего другу.

- Суд с учётом позиции государственного обвинителя при наличии судимости за аналогичное преступление, за совершение которого гражданин отбывал наказание в колонии общего режима, назначил виновному лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.
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