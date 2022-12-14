В Бурятии неисправимого любителя пьяной езды отправили за решётку

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчину в четвёртый раз поймали нетрезвым за рулём



30-летний житель Хоринского района Бурятии признан виновным в управлении автомобилем в нетрезвом виде.



Ранее молодой человек уже подвергался административному, дважды уголовному наказанию за пьяную езду. Однако в мае 2022 года он в четвёртый раз в пьяном виде сел за руль автомобиля, принадлежащего другу.



- Суд с учётом позиции государственного обвинителя при наличии судимости за аналогичное преступление, за совершение которого гражданин отбывал наказание в колонии общего режима, назначил виновному лишение свободы сроком 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 3 года 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.

