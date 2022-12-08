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Улан-удэнцы просят не чистить скользкую плитку от снега

Улан-удэнцы просят не чистить скользкую плитку от снега
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
После уборки она превращается в настоящий каток

Накануне в комитете городского хозяйства (КГХ) сообщили, что в Улан-Удэ усилили рейды по соблюдению правил уборки территорий около жилых домов и различных организаций. Сотрудники управления административного контроля проверяют, хорошо ли их очищают от снега. Особое внимание уделяют пешеходным дорожкам и тротуарам во дворах.

Жители бурятской столицы могут пожаловаться в управление на плохую работу УК. Однако некоторые горожане просят не чистить от снега скользкую плитку, поскольку ходить по такой потом невозможно – она превращается в настоящий каток. Люди рискуют поскользнуться и упасть около  ТЦ в центре Улан-Удэ и на дорожке у корпуса ВСГУТУ на улице Коммунистическая. Да и на том же Арбате бывает достаточно трудно удержать равновесие.

Много жалоб в соцсетях на тротуары на бульваре Карла Маркса в Октябрьском районе. Буквально на минувшей неделе недовольство высказывали и жители Железнодорожного.

«Улица Октябрьская, дом № 5. Ходим по обочине тротуара, потому что зимой плитка становится скользкой – и это не первый год так», «Чуть не убилась там в своих зимних ботинках. Пусть хотя бы песком посыплют, что ли», – посетовали они.


- Вот скажите, пожалуйста, зачем чистить снег на плитке? Зимой она превращается в катушку. Идти по ней совсем невозможно – можно убиться напрочь. Сколько говорят, просят не чистить – нет, всё равно продолжают это делать. Может, специалисты управления административного контроля проведут рейд по этим злосчастным плиткам и на собственной шкуре проверят, каково оно – ходить там? – написала одна из наших землячек на официальной странице городской администрации во «ВКонтакте».

В мэрии, в свою очередь, сослались на регламент зимнего содержания объектов улично-дорожной сети

- Комбинат по благоустройству обязан выполнять уборку снега с городских улиц, – пояснили в пресс-службе администрации, однако пообещали передать предложение улан-удэнки коммунальщикам.

Тем временем посетители паблика «Аноним 03» во «ВКонтакте» заявили, что «самая классная плитка – вдоль здания правительства на площади Советов».

- Красно-кирпичного цвета, мягкая и совершенно нескользкая. А на проспекте 50-летия Октября, сверху от Октября до Элеватора, скоро можно будет на попе ехать, чтобы не сломаться, ведь многие идут платить в «Водоканал» и в ЕРЦ, а потом на Элеватор спускаются, – подчеркнули интернет-пользователи.

уборка снега плитка тротуары

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