06 декабря

05 декабря

Популярное

Известной общественнице из Бурятии вручили благодарность от Путина

Известной общественнице из Бурятии вручили благодарность от Путина
Общество,  Фото:Общественная палата Бурятии
Президент России отметил Галину Горбатых за общественно значимые мероприятия

Член Общественной палаты (ОП) России и зампредседателя ОП Бурятии, руководитель регионального фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых получила благодарность от главы государства Владимира Путина. Её нашей землячке вручили за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.

Галина Алексеевна ведёт огромную работу не только в республике, но и по всей стране.

- Вовлечение инвалидов в жизнь общества – важнейшее условие для обеспечения прав человека, достижения устойчивого развития и установления мира и безопасности, – отмечает Горбатых. – А защита их прав – не только вопрос справедливости, но и инвестиция в общее будущее. По статистике, в России проживает 8% людей с инвалидностью. У каждого 12-го гражданина РФ есть свои особенности и он испытывает потребность в том, чтобы его права не ущемлялись и были равны наравне с заложенными в Конституции РФ.

 


Сама Галина Горбатых рассказала, что получила благодарность от Путина неделю назад (29 ноября) из рук Сергея Новикова – начальника управления президента РФ по общественным проектам.

- В благодарности значится «за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий». А таких в Общественной палате России было немало. Все они состоялись благодаря моим соратникам, коллегам и экспертам с большой буквы. Спасибо огромное. Я полностью разделяю с вами эту награду. Здесь есть частица каждого, – отметила известная общественница, перечислив имена единомышленников в посте во «ВКонтакте».

Общественная палата Путин

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Лидерам ТОСов в Бурятии хотят давать звание ветерана труда
Лидерам ТОСов в Бурятии хотят давать звание ветерана труда
Общество, 06.12.2022
На него претендуют уже четыре жителя республики
«Мусорный» проект из Бурятии завоевал международную премию
«Мусорный» проект из Бурятии завоевал международную премию
Общество, 06.12.2022
Теперь он получит федеральную поддержку
Из Бурятии в Монголию не разрешили вывезти горшечный цветок
Из Бурятии в Монголию не разрешили вывезти горшечный цветок
Общество, 06.12.2022
В Кяхте за неделю обследовано 100 тонн фруктов и овощей
В Бурятии инвалид живёт в квартире с плесенью на стенах
В Бурятии инвалид живёт в квартире с плесенью на стенах
Общество, 06.12.2022
Мужчина рассказал о своей проблеме прокурору 
В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
В Улан-Удэ поговорят о «Степных думах»
Общество, 06.12.2022
На круглом столе учёные обсудят местное самоуправление бурят
В Бурятии усилится ветер до 21 м/с
В Бурятии усилится ветер до 21 м/с
Общество, 06.12.2022
В Улан-Удэ временами снег
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
В Улан-Удэ презентуют праздник «Зоохэй наадан»
Общество, 05.12.2022
Мероприятие посвящено юбилею бурятского этнографа и публициста
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
В Бурятии разыграют зимний кубок по ориентированию
Общество, 05.12.2022
Первый этап состоится в конце следующей недели
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»
Общество, 05.12.2022
Центром фестиваля станет музей декабристов в Иркутске
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
В Кяхте открылась выставка «Рог охотничий трубит»
Общество, 05.12.2022
Экспозиция предлагает по-иному взглянуть на промысловую охоту
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
В районе Бурятии выбрали «Супер Маму»
Общество, 05.12.2022
Конкурс был посвящён Дню матери
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
В Улан-Удэ проведут творческий вечер, посвящённый поэтессе
Общество, 05.12.2022
Мероприятие проводят в честь 90-летия со дня рождения Ц.Ц. Дондогой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^