Известной общественнице из Бурятии вручили благодарность от Путина

Президент России отметил Галину Горбатых за общественно значимые мероприятия













Член Общественной палаты (ОП) России и зампредседателя ОП Бурятии, руководитель регионального фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых получила благодарность от главы государства Владимира Путина. Её нашей землячке вручили за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий.Галина Алексеевна ведёт огромную работу не только в республике, но и по всей стране.- Вовлечение инвалидов в жизнь общества – важнейшее условие для обеспечения прав человека, достижения устойчивого развития и установления мира и безопасности, – отмечает Горбатых. – А защита их прав – не только вопрос справедливости, но и инвестиция в общее будущее. По статистике, в России проживает 8% людей с инвалидностью. У каждого 12-го гражданина РФ есть свои особенности и он испытывает потребность в том, чтобы его права не ущемлялись и были равны наравне с заложенными в Конституции РФ.Сама Галина Горбатых рассказала, что получила благодарность от Путина неделю назад) из рук Сергея Новикова – начальника управления президента РФ по общественным проектам.- В благодарности значится «за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий». А таких в Общественной палате России было немало. Все они состоялись благодаря моим соратникам, коллегам и экспертам с большой буквы. Спасибо огромное. Я полностью разделяю с вами эту награду. Здесь есть частица каждого, – отметила известная общественница, перечислив имена единомышленников в посте во «ВКонтакте».