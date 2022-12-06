В Бурятии инвалид живёт в квартире с плесенью на стенах









В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается ежегодно 3 декабря, прокуроры районов Бурятии провели приёмы граждан с ограниченными возможностями здоровья.Прокуроры Джидинского и Заиграевского районов посетили дома-интернаты для престарелых и инвалидов. Во время встречи поинтересовались волнующими людей проблемами, познакомились с условиями их проживания, проинформировали о вопросах обеспечения бесплатными лекарствами и техническими средствами реабилитации.Прокурор Советского района Улан-Удэ встретился с членами Бурятской республиканской организации Всероссийского общества глухих. Горожане привлекли внимание прокурора к обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам транспортной инфраструктуры, затронули тему безопасности дорожного движения.К прокурору Баунтовского района на личный приём обратился инвалид I группы с просьбой разъяснить законодательство о мерах социальной поддержки для инвалидов, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.Прокуроры Тарбагатайского и Кабанского районов провели выездные приёмы граждан, имеющих инвалидность.Мужчина из села Тарбагатай поднял вопрос о необходимости установления в квартире, предоставленной ему по договору социального найма, вентиляции, ввиду образовавшейся на стенах плесени. Просил посодействовать в ремонте инвалидной коляски.Житель села Кабанск интересовался получением компенсации расходов, связанных с оплатой за коммунальные услуги.- Гражданам с ограниченными возможностями здоровья разъяснили основные положения Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», полномочия органов прокуратуры по защите их прав и интересов. Кроме того, в целях профилактики преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, им рассказали, как быть бдительными и не стать жертвой мобильных мошенников, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.По всем принятым жалобам организованы проверки.