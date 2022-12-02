Горожанам предлагают осуществить маленькие мечты детей
В Октябрьском районе столицы Бурятии стартовала акция «Новогодний апельсин». В рамках акции можно будет помочь детям из малообеспеченных и многодетных семей. К участию приглашаются предприятия, организации и все неравнодушные граждане.
Фрукты и сладкие подарки для детей принимаются до 26 декабря в здании администрации Октябрьского района по адресу: ул. Павлова, 1, каб. 23.
- Всех желающих принять участие в акции просим обращаться по телефону и на электронную почту: 8(3012) 43-11-58, [email protected], - сообщает пресс-служба администрации района.
Возрастное ограничение 0+
В Улан-Удэ объявлена акция «Новогодний апельсин»
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