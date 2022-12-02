В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Продукцию запрещено импортировать в Россию



Во время проверки в пункте пропуска «Кяхта» государственные инспекторы управления Россельхознадзора выявили нарушение закона в области ветеринарии. Граждане Монголии и России пытались ввезти 7 кг говядины и 5 кг сушёного творога.



- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщили в пресс-службе управления.



В отношении туристов возбуждены административные дела. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.

