Продукцию запрещено импортировать в Россию
Во время проверки в пункте пропуска «Кяхта» государственные инспекторы управления Россельхознадзора выявили нарушение закона в области ветеринарии. Граждане Монголии и России пытались ввезти 7 кг говядины и 5 кг сушёного творога.
- Данную продукцию запрещено импортировать в Россию, так как ввоз осуществлялся из страны, неблагополучной в эпизоотическом отношении, - сообщили в пресс-службе управления.
В отношении туристов возбуждены административные дела. Продукция изъята и отправлена обратно в Монголию.
В Бурятии туристам не дали ввезти из Монголии мясо и творог
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