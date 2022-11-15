Днём местами до -10
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, по Прибайкалью -1,-6, днём +2,-3, местами -5,-10.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -10,-12, днём -1,-3.
В Бурятии температура опускалась до -25 градусов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Одной из задач станет восстановление и заполнение «белых пятен» родословных
Команда завоевала бронзовую медаль
Семя закупили в Забайкальском крае
Целый день будут проводиться ремонтные работы
Работы принимаются по 18 ноября
В Городском перинатальном центре работает трёхуровневая система медицинской помощи недоношенным детям
Ребята Селенгинского центра помощи семьи и детям репетируют мини-версию «Щелкунчика»
Также для получателей социальных услуг начала работать фитобочка
Датрина Ивановна родилась 14 ноября 1932 года
Фестиваль продлится до 22 декабря
Среди победителей конкурса – педагоги общеобразовательных организаций Улан-Удэ
Испытания стартуют в середине ноября
Она появится на территории 110-го квартала
Экоакция «Крышечки в дело» проходила в течение нескольких месяцев
В столице области поздравления с редким юбилеем принимала чета Колесниковых