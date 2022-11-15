15 ноября

14 ноября

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В Бурятии температура опускалась до -25 градусов

В Бурятии температура опускалась до -25 градусов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Днём местами до -10

По данным Бурятского гидрометцентра, 15 ноября по республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью до умеренного. Ветер западный 5-10, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью -10,-15, местами -20,-25, по Прибайкалью -1,-6, днём +2,-3, местами -5,-10.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура ночью -10,-12, днём -1,-3.
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