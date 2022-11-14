Гастроли Валерия Яременко пройдут с 23 по 26 ноября
Заслуженный артист России Валерий Яременко выступит в Забайкальском в рамках проекта «Читаем со смыслом». Он представит музыкально-поэтический спектакль «Поэзия серебряного века» (12+).
- Это уникальная возможность для студентов и школьников изучить поэзию серебряного века меньше чем за два часа. Зрителям стоит приготовиться к невероятной энергетике, которая исходит от Валерия Яременко, и захватывающей подаче материала, - рассказала министр культуры Забайкалья Ирина Левкович.
Валерий Яременко исполнил роль Квазимодо в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», а также сыграл одну из ключевых ролей – Иуды – в мюзикле «Иисус Христос - суперзвезда». За его плечами многочисленные роли в различных театрах.
Расписание гастролей:
23 ноября в 12.00 Валерий Яременко встретится со студентами Читинского техникума отраслевых технологий и бизнеса, а в 15.00 – Забайкальского государственного университета. Его пребывание в краевой столице завершится выступлением на сцене Дома офицеров Забайкальского края.
24 ноября заслуженный артист России отправится на юго-восток региона и уже в 11.00 выступит на сцене Приаргунского окружного центра досуга, а в 16.00 и 18.00 встретится с жителями урановой столицы России – Краснокаменске в зале Дома культуры «Даурия».
25 ноября Валерий Яременко даст три спектакля в Борзинском районе. В 10 и 12 в Культурно-спортивном комплексе станции Борзя, а в 15.00 в Доме культуры «Шахтер» в посёлке Шерловая гора.
26 ноября в заключительный день гастролей заслуженный артист России выступит в Шилкинском и Карымском районах. В 11 часов на сцене Дома культуры посёлка Первомайский, в 15.30 в поселке Дарасун и в 18.00 в посёлке Карымское.
Возрастное ограничение 12+
В Забайкалье приедет артист, сыгравший Квазимодо в «Нотр-Дам де Пари»
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