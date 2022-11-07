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Спортсмены Бурятии завоевали 5 наград всероссийского фестиваля

Спортсмены Бурятии завоевали 5 наград всероссийского фестиваля
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Команды выиграли 1 «золото», 3 «серебра» и 1 «бронзу»

Бурятским спортсменам-любителям удалось завоевать пять призовых мест всероссийского фестиваля миниволей «Пламенное сердце Кузбасса». 64 команды, а это более 350 участников из Иркутской области, Красноярского и Краснодарского краёв, а также Бурятии принимал город Кемерово с 5 по 6 ноября.

Команда «Байкал» из Бурятии стала победителем фестиваля в категории «Микс 240+». Серебряными призёрами стали команды: «Феникс» - в категории «Женщины 240+», «Жарки» - «Женщины 200+», «Ураган» - «Женщины до 200» (общий возраст четырёх игроков на площадке). Обладателями почётного третьего места стала команда «Айрис» среди категории «Женщины 240+».

Напомним, что Бурятия в этом году принимала одно из крупнейших соревнований по этому виду спорта – всероссийский фестиваль по миниволею «Сила священного Байкала». Тогда на площадку ФСК вышли 65 команд из пяти регионов страны, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
Бурятия спорт миниволей фестиваль

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