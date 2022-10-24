Также прекращают работу паромные переправы
На реках и озёрах Бурятии скоро будет закрываться навигация. После закрытия навигации выход маломерных судов запрещён, кроме судов, принадлежащих специальным службам.
С 20 октября реки в республике закрыты для навигации, за исключением реки Чикой. Она закроется 25 октября.
На сегодняшний день открыта навигация на озере Гусиное до 31 октября. С 11 ноября запрет на движение маломерных судов вступит силу на озере Байкал.
Паромные переправы также скоро закроются на реке Чикой «Усть-Чикойская», на реке Селенга «Татауровская» и «Лесовозная» 31 октября.
Уже закрыта переправа на реке Муя «Усть-Муйская».
Сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Бурятии напоминают жителям и гостям республики не выходить на водоёмы после закрытия навигации.
- В связи с резким понижением температур выход на маломерном судне опасен тем, что возможно обледенение корпуса судна может привести к несчастным случаям, -сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.
В целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах, сотрудники Центра ГИМС большое внимание уделяют проведению информационной и разъяснительной работы с населением. Патрулирования водных объектов проходят по утверждённому графику всем инспекторским составом. В остальные дни проводятся внеплановые мероприятия по береговой линии в составе межведомственных групп (работники рыбоохраны, работники спасательных служб республики, сотрудники МВД).
На водоёмах Бурятии завершается навигация
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