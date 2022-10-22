К юбилею знаменитого режиссёра будут приурочены различные праздничные мероприятия
К столетию советского режиссёра Леонида Гайдая в Иркутской области проведут цикл праздничных мероприятий. В презентации проекта приняла участие внучка режиссёра Ольга Худякова. Она впервые приехала в Иркутск.
По словам руководителя «ГайдайЦентра» Юрия Яшникова, 30 января, в день рождения Леонида Гайдая, у его памятника в Иркутске будет организован концерт и большой флешмоб с хороводом (0+). В этот же день на площадке центра современного искусства «Огонь» начнёт работать интерактивная выставка «Режиссёр Гайдай. Как он это делал?» (6+). Посетители смогут попробовать себя в разных ролях. Например, поучаствовать в актёрском кастинге для фильма, побывать на съёмочной площадке, в монтажной студии и на озвучивании.
Также будет проведена серия экскурсий «Иркутск кинематографический», в школах области пройдут лекции «Крылатые фразы или почему мы говорим цитатами из фильмов Гайдая». Школьники региона напишут «Гайдай-диктант» и примут участие в серии «Гайдай-квизов».
- В День иркутского кино, 24 марта, состоится флешмоб «Будущие Гайдаи», а о военных страницах из жизни режиссёра напомнит памятная акция «Рядовой Гайдай». Также «Кинокомпания Юрия Яшникова» создаст фильм про режиссёра в рамках документального сериала «Киноинтервью», - сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.
Иркутская область отметит столетие Леонида Гайдая
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