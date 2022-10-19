В Туве возрождают древнее сказительское искусство

Общество, Фото: пресс-служба правительства Тувы

В Кызыле стартуют вечера сказаний



В октябре в Туве в рамках культурного проекта «Театр тоол» проведут вечера сказаний. Проходить они будут в традиционной войлочной юрте, которую установят возле национального театра в Кызыле. Впервые со времён перехода тувинского народа к оседлой жизни народные сказания, считающиеся сегодня почти утраченным жанром устного народного творчества, будут исполняться публично в аутентичной обстановке.



По задумке организаторов, гости разместятся у очага, под музыкальное сопровождение артистов национального музыкально-драматического театра имени В. Кок-оола им будут подаваться угощения национальной кухни, предложат национальные игры, а с наступлением темноты, когда все соберутся, сказитель начнёт своё повествование, которое в старину могло продлиться несколько вечеров. Гостем юрты может стать любой желающий.



С сентября команда «Театра Тоол» под руководством заслуженного артиста Тувы Сайдаша Монгуша занимается активной подготовкой к старту проекта. Первым делом необходимо было найти мастера, который сумел бы за месяц изготовить тувинскую войлочную юрту по всем канонам. За изготовление семистенной войлочной юрты взялся Доржу Монгуш из Чадана. Уже готовы детали юрты: пагана, кур, базырык, хараача, хаяапча, ткань для внутренних стен. Сейчас мастер занят кропотливой работой по пошиву толстого войлочного покрытия, специально заказанного в Монголии, изготовлению дверцы, мөгеже и ынаалар.



Также команда проекта прорабатывает сейчас организационные вопросы: составляет график выступлений, разрабатывает повестку «круглого стола» по проблемам сохранения сказительского искусства в Туве, готовит костюмы участников, разрабатывает брендбук проекта.



Параллельно отрабатывается репертуар вечеров сказаний. В архивах найдены старинные длинные сказания, записанные на аудионосителях. Сказителем проекта будет потомственный молодой сказитель Начын Салчак – сейчас он готовится к выступлениям. Начын Салчак – выпускник Кызылского колледжа искусств им. А. Чыргал-оола, многократный победитель международных и межрегиональных конкурсов по сказительскому искусству.



К 20 октября творческая команда надеется завершить все подготовительные работы и приступить к основным мероприятиям. Помимо вечеров сказаний, в рамках проекта будут проведены мастер-классы по горловому пению и народным напевам, по приготовлению блюд национальной кухни, по национальным играм и непосредственно по сказительскому искусству. А в день празднования тувинского языка, 1 ноября, состоится официальная презентация «Театра Тоол» и «круглый стол» с участием учёных, занимающихся исследованием сказительского искусства, сохранением тувинского языка и нематериального культурного наследия тувинского народа.



Как сообщает официальный портал Республики Тыва, сказительское искусство в регионе – почти утраченный жанр устного народного творчества. По данным фольклорных экспедиций 2017-2019 годов, в республике выявлено менее 10 носителей-старожилов, рассказывающих короткие сказки, предания, мифы, перешедшие к ним от родителей. Проект «Театр Тоол» станет площадкой для нового витка развития сказительского искусства, где молодые люди, семьи с детьми и все, кто интересуется фольклором, смогут узнать героические сказания и эпос своего народа.

