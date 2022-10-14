В Бурятии откроется выставка 85-летнего художника

Картины Владимира Банзаракцаева будут экспонироваться в галерее центра народного творчества



Персональная выставка художника-орнаментиста Владимира Банзаракцаева «Угалзын нангин дуун» («Священная песня узора») начнёт работу 28 октября в Улан-Удэ. Выставка пройдёт в галерее республиканского центра народного творчества и приурочена к 85-летию со дня рождения самобытного художника-орнаментиста, общественного деятеля и ветерана труда. Отметим, что как художник-орнаментист он начал работать уже с 20 лет.



- Владимир Тогочиевич – талантливый представитель бурятского народа, Художник с большой буквы, любящий свою родину. Его работы яркие, образные, непохожие друг на друга. Они вобрали в себя лучшие традиции бурятского народного творчества. Через них он доносит до зрителя свою безмерную любовь к родному краю, красоту и чистоту человеческой души. Свои работы художник посвящает разным событиям, национальным праздникам «Сурхарбан», «Сагаалган». Владимир Тогочиевич – замечательный собеседник, эрудированный, с глубокими познаниями в разных областях, - сообщила Дарима Дашиева, начальник отдела нематериального культурного наследия РЦНТ.



Художник и сейчас много и плодотворно работает. Труды Владимира Банзаракцаева активно издаются. В 2018 году вышел альбом «Бурятский орнамент в творчестве Владимира Банзаракцаева». В 2020 году – альбом «108 огоньков лампады», где он представил 108 ленточных орнаментов. Также издан его сборник воспоминаний детей войны.



Работы художника неоднократно экспонировались на региональных и всероссийских выставках, находятся в собраниях муниципальных музеев, частных собраниях России и за рубежом.



Персональная выставка посвящена празднованию столетия Республики Бурятия и продлится до 4 ноября.



Возрастное ограничение 6+

