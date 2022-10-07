Заявки на конкурс подаются по 14 октября
В Бурятии завершается приём заявок на конкурс «Лучший молодой ученый 2022». В этом году конкурс проводится по 4 номинациям: «Естественные науки», «Социо-гуманитарные науки», «Технические науки» и «Медицинские науки».
Принять участие в конкурсе могут молодые учёные – сотрудники образовательных или научных организаций, расположенных в Бурятии, имеющие учёную степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или учёную степень доктора наук в возрасте до 40 лет, либо являющиеся исследователями, аспирантами или преподавателями образовательной организации без учёной степени в возрасте до 35 лет.
Заявки подаются на сайтах совета молодых учёных РБ и республиканского бизнес инкубатора до 23:59 14 октября. Здесь же можно найти и положение о конкурсе, сообщает пресс-служба совета молодых учёных.
В Бурятии выберут лучших молодых учёных
Общество, Фото:
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