В Бурятии наградили за лучший клип о малой Родине

Общество, Фото: пресс-служба администрации главы и правительства РБ

Победу завоевало Хуртагинское сельское поселение Закаменского района



Во вторник, 4 октября, в Бурятии состоялось награждение победителей и призёров конкурса «Лучший видеоклип «Тоонто нютаг». На суд конкурсной комиссии было представлено 43 клипа о малой Родине.



Лучшим клипом признан клип Хуртагинского сельского поселения Закаменского района. Второе место занял клип сельского поселения «Корсаковское» Кабанского района, третье место – сельское поселение «Дырен эвенкийское» Курумканского района. Специальной премией «За креативность и художественное мастерство» награждено сельское поседение «Куйтунское» Тарбагатайского района.



- Чувства от победы непередаваемые. На съёмки клипа ушла примерно неделя. Всей деревней его снимали. Дружно скинулись на электронный стабилизатор, чтобы было хорошее качество съёмки. Можно сказать, что это победа всего нашего села. Мы всем благодарны, что сплотились и все вместе сняли клип, который победил, - делится эмоциями педагог дополнительного образования сельского поселения «Хуртагинское» Баир Цыбенов.



Как сообщает пресс-служба администрации главы и правительства РБ, премиальный фонд конкурса составил 2 млн рублей:

- первое место – 1 млн рублей;

- второе место – 500 тысяч рублей;

- третье место – 300 тысяч рублей;

- специальная премия «За креативность и художественное мастерство» - 200 тысяч рублей.

