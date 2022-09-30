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Иркутские хирурги провели сложную операцию по удалению опухоли из носоглотки

Иркутские хирурги провели сложную операцию по удалению опухоли из носоглотки
Общество,  Фото:минздрав Иркутской области
Это был уже третий рецидив опухоли у подростка

Сложную операцию по удалению плотной сосудистой опухоли из носоглотки у подростка провели в Иркутске врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы вместе с коллегами из областного онкологического диспансера. Об этом сообщил минздрав Иркутской области.

Пациент из Братска поступил в ЛОР-отделение детской больницы с рецидивирующим новообразованием сложной анатомической локализации. Юношеская ангиофиброма носоглотки – это плотная сосудистая опухоль. При ней трудно дышать носом, и постоянно происходят носовые кровотечения.

- У нашего пациента рецидив ангиофибромы носоглотки и основания черепа произошёл уже в третий раз, - рассказывает заведующая оториноларингологическим отделением Галина Борисенко. – Новообразование проросло в анатомически сложные структуры: верхнечелюстную пазуху, подвисочную ямку и клиновидную пазуху. Ангиофиброма – опухоль доброкачественная, однако она достаточно агрессивная, её развитие чревато жизнеугрожающими кровотечениями. Чаще всего она встречается у мальчиков-подростков.

Несколько лет назад оперативное лечение ангиофибромы (тогда она «замаскировалась» под полип) у ребёнка уже проводили. Спустя какое-то время опухоль вернулась вновь, её удалили второй раз. И вот – третий рецидив.

Опухоль у пациента удалось удалить полностью единым блоком.

За последние два года в Ивано-Матренинскую детскую больницу поступило четыре пациента с новообразованиями сложной локализации. Ангиофибромы встречается преимущественно у юношей 9-19 лет, нередко возникают рецидивы. Как правило, риск возобновления роста такой опухоли проходит примерно к 20 годам. Причины возникновения юношеской ангиофибромы неизвестны, основными гипотезами её появления считаются гормональная стимуляция, генетическое происхождение, воздействие вирусов или врожденный дефект.

- Сейчас наш пациент чувствует себя хорошо, - говорит Галина Борисенко. – Мы надеемся (и приложили для этого все усилия), что четвёртого рецидива заболевания не возникнет.

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