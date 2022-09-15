Коронавирус в Бурятии набирает обороты

За сутки выявили более 300 заражённых



В Бурятии за сутки выявили 329 человек, заразившихся COVID-19. Заболеваемость растёт: так, в предыдущие дни суточный прирост составлял 288, 215, 195 заболевших.



За прошедшие сутки госпитализирован 31 пациент.



Накануне умер один пожилой больной.



Общее число случаев заражений с начала пандемии на сегодня составляет 148 831. Из них 46% (68 142) приходится на жителей Улан-Удэ.



За всё время коронавирус унёс жизни 3063 человек.



Сегодня в стационарах получают лечение 260 человек. Ещё 2 946 человек находятся на амбулаторном лечении и под наблюдением.



Уровень заболеваемости коронавирусом в Бурятии начал расти в августе. Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма. Власти Бурятии вернули масочный режим в общественных местах.

