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Коронавирус в Бурятии набирает обороты

Коронавирус в Бурятии набирает обороты
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки выявили более 300 заражённых

В Бурятии за сутки выявили 329 человек, заразившихся COVID-19. Заболеваемость растёт: так, в предыдущие дни суточный прирост составлял 288, 215, 195 заболевших.

За прошедшие сутки госпитализирован 31 пациент.

Накануне умер один пожилой больной.

Общее число случаев заражений с начала пандемии на сегодня составляет 148 831. Из них 46% (68 142) приходится на жителей Улан-Удэ.

За всё время коронавирус унёс жизни 3063 человек.

Сегодня в стационарах получают лечение 260 человек. Ещё 2 946 человек находятся на амбулаторном лечении и под наблюдением.

Уровень заболеваемости коронавирусом в Бурятии начал расти в августе. Роспотребнадзор объяснил рост заболеваемости распространением более заразных подвидов омикрон-штамма. Власти Бурятии вернули масочный режим в общественных местах. 
коронавирус профилактика

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